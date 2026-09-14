Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Цвет
золотой
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727373
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Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold
Внешний аккумулятор от бренда Xiaomi — это надежное и стильное решение для подзарядки ваших устройств. Данная модель обладает емкостью 5000 мА·ч, что достаточно для полного заряда большинства современных смартфонов. Максимальный выходной ток составляет 3 А при выходном напряжении 10 В, благодаря чему вы сможете быстро и эффективно заряжать свои устройства.
Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки, что значительно экономит ваше время. Он оснащен единственным выходом, что делает его простым и удобным в использовании. Входной разъем USB Type-C обеспечивает универсальность подключения и совместимость с различными устройствами.
Элегантный золотой цвет корпуса добавляет аксессуару привлекательности, а компактный размер и вес всего 122 г позволяют ему легко помещаться в сумку или карман, что делает его отличным спутником в поездках и повседневной жизни.
Внешний аккумулятор от бренда Xiaomi — это надежное и стильное решение для подзарядки ваших устройств. Данная модель обладает емкостью 5000 мА·ч, что достаточно для полного заряда большинства современных смартфонов. Максимальный выходной ток составляет 3 А при выходном напряжении 10 В, благодаря чему вы сможете быстро и эффективно заряжать свои устройства.
Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки, что значительно экономит ваше время. Он оснащен единственным выходом, что делает его простым и удобным в использовании. Входной разъем USB Type-C обеспечивает универсальность подключения и совместимость с различными устройствами.
Элегантный золотой цвет корпуса добавляет аксессуару привлекательности, а компактный размер и вес всего 122 г позволяют ему легко помещаться в сумку или карман, что делает его отличным спутником в поездках и повседневной жизни.
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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