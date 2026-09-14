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Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold

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Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold - фото 4
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
золотой
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold - фото 4
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727373
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
золотой
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
69.6x102 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х3
Вес, г.
190

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold

Внешний аккумулятор от бренда Xiaomi — это надежное и стильное решение для подзарядки ваших устройств. Данная модель обладает емкостью 5000 мА·ч, что достаточно для полного заряда большинства современных смартфонов. Максимальный выходной ток составляет 3 А при выходном напряжении 10 В, благодаря чему вы сможете быстро и эффективно заряжать свои устройства. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки, что значительно экономит ваше время. Он оснащен единственным выходом, что делает его простым и удобным в использовании. Входной разъем USB Type-C обеспечивает универсальность подключения и совместимость с различными устройствами. Элегантный золотой цвет корпуса добавляет аксессуару привлекательности, а компактный размер и вес всего 122 г позволяют ему легко помещаться в сумку или карман, что делает его отличным спутником в поездках и повседневной жизни.



Теги товара: На 5000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Gold




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
золотой
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
69.6x102 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор от бренда Xiaomi — это надежное и стильное решение для подзарядки ваших устройств. Данная модель обладает емкостью 5000 мА·ч, что достаточно для полного заряда большинства современных смартфонов. Максимальный выходной ток составляет 3 А при выходном напряжении 10 В, благодаря чему вы сможете быстро и эффективно заряжать свои устройства. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки, что значительно экономит ваше время. Он оснащен единственным выходом, что делает его простым и удобным в использовании. Входной разъем USB Type-C обеспечивает универсальность подключения и совместимость с различными устройствами. Элегантный золотой цвет корпуса добавляет аксессуару привлекательности, а компактный размер и вес всего 122 г позволяют ему легко помещаться в сумку или карман, что делает его отличным спутником в поездках и повседневной жизни.


Теги товара: На 5000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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