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Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black

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Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 1
Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 2
Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 3
Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 4
Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 5
Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 6
Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 7
Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60i
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 4
  • Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 7
  • Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
7 300 руб.  11 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709748
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60i
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
166
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black

Infinix HOT 60i — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 120 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 1600x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15.1.1, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Infinix HOT 60i оснащен процессором MediaTek Helio G81 Ultimate, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная камера 50 Мп позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5160 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Hot 60i 4/128Gb Black




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60i
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
166
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Infinix HOT 60i — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 120 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 1600x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15.1.1, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Infinix HOT 60i оснащен процессором MediaTek Helio G81 Ultimate, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная камера 50 Мп позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5160 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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