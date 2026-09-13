Тарелка десертная MOOD кофейный 19см
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка десертная
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709597
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тарелка десертная
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х2
Вес, г.
419
Описание товара Тарелка десертная MOOD кофейный 19см
Тарелка десертная DOMENIK станет отличным дополнением к вашему столовому сервизу. Изготовлена из качественной керамики, она обладает прочностью и долговечностью, что позволяет использовать ее ежедневно. Благодаря возможности использования в микроволновой печи, разогревать блюда станет проще и удобнее. Однотонный оранжевый дизайн добавляет яркости и стиля, гармонично вписываясь в любой интерьер. Возможность мытья в посудомоечной машине облегчает уход за изделием, экономя ваше время и усилия.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
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Бренд
Тип товара
Тарелка десертная
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Страна производитель
Китай
Тарелка десертная DOMENIK станет отличным дополнением к вашему столовому сервизу. Изготовлена из качественной керамики, она обладает прочностью и долговечностью, что позволяет использовать ее ежедневно. Благодаря возможности использования в микроволновой печи, разогревать блюда станет проще и удобнее. Однотонный оранжевый дизайн добавляет яркости и стиля, гармонично вписываясь в любой интерьер. Возможность мытья в посудомоечной машине облегчает уход за изделием, экономя ваше время и усилия.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
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