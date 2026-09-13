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Тарелка десертная MOOD кофейный 19см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тарелка десертная MOOD кофейный 19см

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Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 1
Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 2
Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 3
Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 4
Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 5
Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 6
Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 7
Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 8
Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка десертная
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
  • Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 1
  • Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 2
  • Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 3
  • Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 4
  • Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 5
  • Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 6
  • Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 7
  • Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 8
  • Тарелка десертная MOOD кофейный 19см - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709597
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Характеристики

Бренд
Domenik
Тип товара
Тарелка десертная
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х2
Вес, г.
419

Описание товара Тарелка десертная MOOD кофейный 19см

Тарелка десертная DOMENIK станет отличным дополнением к вашему столовому сервизу. Изготовлена из качественной керамики, она обладает прочностью и долговечностью, что позволяет использовать ее ежедневно. Благодаря возможности использования в микроволновой печи, разогревать блюда станет проще и удобнее. Однотонный оранжевый дизайн добавляет яркости и стиля, гармонично вписываясь в любой интерьер. Возможность мытья в посудомоечной машине облегчает уход за изделием, экономя ваше время и усилия.

Отзывы о товаре Тарелка десертная MOOD кофейный 19см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Domenik
Тип товара
Тарелка десертная
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тарелка десертная DOMENIK станет отличным дополнением к вашему столовому сервизу. Изготовлена из качественной керамики, она обладает прочностью и долговечностью, что позволяет использовать ее ежедневно. Благодаря возможности использования в микроволновой печи, разогревать блюда станет проще и удобнее. Однотонный оранжевый дизайн добавляет яркости и стиля, гармонично вписываясь в любой интерьер. Возможность мытья в посудомоечной машине облегчает уход за изделием, экономя ваше время и усилия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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