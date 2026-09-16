Тарелка суповая GATSBY 23см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.3
Цвет
белый, бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
В наличии
Код товара: 709462
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.3
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
белый, бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х4
Вес, г.
330
Описание товара Тарелка суповая GATSBY 23см
Серия посуды GATSBY представляет собой свежий взгляд на роскошный стиль ар-деко, полный элегантного шарма. Смелые геометрические линии и элегантный цвет слоновой кости превращают каждый предмет этой коллекции в настоящее произведение искусства. Суповые тарелки GATSBY имеют диаметр 23 см. Эта тарелка станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Бренд FIORETTA известен своими коллекциями керамической и фарфоровой посуды. Изделия, выпускаемые под данной маркой, отличаются разнообразием, оригинальным исполнением и элегантным дизайном.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
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Бренд
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.3
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
белый, бежевый
Страна производитель
Китай
Серия посуды GATSBY представляет собой свежий взгляд на роскошный стиль ар-деко, полный элегантного шарма. Смелые геометрические линии и элегантный цвет слоновой кости превращают каждый предмет этой коллекции в настоящее произведение искусства. Суповые тарелки GATSBY имеют диаметр 23 см. Эта тарелка станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Бренд FIORETTA известен своими коллекциями керамической и фарфоровой посуды. Изделия, выпускаемые под данной маркой, отличаются разнообразием, оригинальным исполнением и элегантным дизайном.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Тарелка суповая GATSBY 23см - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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