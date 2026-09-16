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Тарелка суповая GATSBY 23см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тарелка суповая GATSBY 23см

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Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 1
Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 2
Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 3
Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 4
Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 5
Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 6
Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 7
Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.3
Цвет
белый, бежевый
  • Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 1
  • Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 2
  • Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 3
  • Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 4
  • Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 5
  • Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 6
  • Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 7
  • Тарелка суповая GATSBY 23см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709462
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тарелка суповая GATSBY 23см
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIORETTA
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.3
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
белый, бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х4
Вес, г.
330

Описание товара Тарелка суповая GATSBY 23см

Серия посуды GATSBY представляет собой свежий взгляд на роскошный стиль ар-деко, полный элегантного шарма. Смелые геометрические линии и элегантный цвет слоновой кости превращают каждый предмет этой коллекции в настоящее произведение искусства. Суповые тарелки GATSBY имеют диаметр 23 см. Эта тарелка станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Бренд FIORETTA известен своими коллекциями керамической и фарфоровой посуды. Изделия, выпускаемые под данной маркой, отличаются разнообразием, оригинальным исполнением и элегантным дизайном.

Отзывы о товаре Тарелка суповая GATSBY 23см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FIORETTA
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.3
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
белый, бежевый
Страна производитель
Китай
Описание
Серия посуды GATSBY представляет собой свежий взгляд на роскошный стиль ар-деко, полный элегантного шарма. Смелые геометрические линии и элегантный цвет слоновой кости превращают каждый предмет этой коллекции в настоящее произведение искусства. Суповые тарелки GATSBY имеют диаметр 23 см. Эта тарелка станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Бренд FIORETTA известен своими коллекциями керамической и фарфоровой посуды. Изделия, выпускаемые под данной маркой, отличаются разнообразием, оригинальным исполнением и элегантным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тарелка суповая GATSBY 23см - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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