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Тарелка десертная BIANCO 19см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тарелка десертная BIANCO 19см

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Тарелка десертная BIANCO 19см - фото 1
Тарелка десертная BIANCO 19см - фото 2
Тарелка десертная BIANCO 19см - фото 3
Тарелка десертная BIANCO 19см - фото 4
Тарелка десертная BIANCO 19см - фото 5
Тарелка десертная BIANCO 19см - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Цвет
белый
  • Тарелка десертная BIANCO 19см - фото 1
  • Тарелка десертная BIANCO 19см - фото 2
  • Тарелка десертная BIANCO 19см - фото 3
  • Тарелка десертная BIANCO 19см - фото 4
  • Тарелка десертная BIANCO 19см - фото 5
  • Тарелка десертная BIANCO 19см - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709627
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тарелка десертная BIANCO 19см
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domenik
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х3
Вес, г.
295

Описание товара Тарелка десертная BIANCO 19см

Тарелка десертная DOMENIKBIANCO (19 см) — это стильный и функциональный аксессуар для сервировки стола. Благодаря своему изысканному внешнему виду фарфор всегда смотрится празднично. Для создания полной композиции рекомендуется использовать другие коллекции марки – салатники и глубокие тарелки, соусник, выполненные в подобном стилевом решении.

Отзывы о товаре Тарелка десертная BIANCO 19см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Domenik
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Тарелка десертная DOMENIKBIANCO (19 см) — это стильный и функциональный аксессуар для сервировки стола. Благодаря своему изысканному внешнему виду фарфор всегда смотрится празднично. Для создания полной композиции рекомендуется использовать другие коллекции марки – салатники и глубокие тарелки, соусник, выполненные в подобном стилевом решении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тарелка десертная BIANCO 19см – стоимость товара 400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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