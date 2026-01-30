Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316
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Характеристики
Описание товара Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316
Сервизы LUMINARC — это воплощение элегантности и современного стиля в вашей кухне. Этот набор посуды сочетает в себе чистоту прозрачных материалов и глубину насыщенного синего цвета, создавая гармоничный акцент на любом столе. Продукция бренда LUMINARC известна своим качеством и долговечностью, благодаря использованию высококачественного стекла, устойчивого к царапинам и ударам. Каждое изделие из сервиза обладает изысканным дизайном, который подчеркнет уникальность и эстетичность вашей сервировки. Прозрачные элементы добавляют легкость и воздушность сервизу, в то время как синие акценты придают элегантности и новизны. Этот набор идеально подойдет как для повседневного использования, так и для особых случаев, создавая уютную и праздничную атмосферу. Помимо визуальной привлекательности, посуда LUMINARC отличается практичностью: она легко моется и подходит для использования в посудомоечной машине, а также устойчива к температурным перепадам, что делает ее удобной для повседневного использования. Выбирая сервизы LUMINARC, вы вкладываете в стиль, который прослужит вам долгие годы.
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Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится эта серия посуды,Красивый салатник, вместительный очень нужная вещь на кухне.Спасибо всем
Достоинства:
Комментарий:
салатник большой хороший пришёл целый,хотя уже без упаковки,пупыркой обернут и в посылочном ящике,неприятно
Достоинства:
Комментарий:
красивый и удобный салатник в дополнение к ранее купленному сервизу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный салатник! Хотела чуть меньше, но все равно выкупила!)
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивая посуда. Сначала купила плоские тарелки на 25, потом решила собрать весь комплект.
Достоинства:
Комментарий:
Подарили такие тарелки, купила себе к ним салатник, очень удобная форма
Достоинства:
Комментарий:
красивый салатник, пришёл целый. спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
очень красивая посуда, хорошо упакована.спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Просто красавец! Размер что надо. Для салатиков на стол просто идеально!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, пришел целый. Глубокий салатник, большой, сине-зеленого оттенка.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивая тарелка , к сожалению фото не сделала так как на подарок заказывала , как дополнение
Достоинства:
Комментарий:
Брали по рекомендации.посуда понравилась.всё пришло целое.
Достоинства:
Комментарий:
Салатники отличные. Покупала к сервизу. Цвет красивый
Достоинства:
Комментарий:
Салатник отличный мне очень понравился , купил к набору тарелок такого же цвета, проверял сразу на месте в пвз, салатник целый, упакован в картонную коробку и пупырчатую упаковку, покупкой доволен, фото прилогаются, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу за возможность недорого купить этот замечательный салатник. Хороший большой обьем. При этом не выглядит \"тазиком\". Пришел в целости и сохранности))) Собрала практически весь столовый сервиз. Очень красивая посуда!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный салатник, купили к сервизу, т.к. свой разбили. Очень рады. Продавца рекомендуем, запаковано было отлично, даже если бы коробку бросали и роняли.
Достоинства:
Комментарий:
Интересный дизайн и цвет сальника. Очень вместительный.
Достоинства:
Комментарий:
салатник надеемся краска не слезет при первом мытье)
Достоинства:
Комментарий:
Салатник очень красивый,доставили в отличной упаковке. Спасибо большое за качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
отличный салатник, подходит к основному набору посуды! доставка хорошая! салатник пришел в коробке и пупырке!
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала 3 салатника,один из них пришел полностью разбитый,на ПВЗ даже не стали открывать эту коробку. Оценку не снижаю,все бывает. Качество салатников в использовании отличное, стекло толстое,удобные
Достоинства:
Комментарий:
салатник беру не первый раз. хорошее качество, подходит к набору. Пришел зорошт упакованный. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший салатник, большой объем,продавец отлично упаковывает товар.
Достоинства:
Комментарий:
Супер, купила к набору тарелок. Просто любовь моя!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала набор посуды и этот салатник,очень красивый и качественный.И главное для меня производство Россия,а не Китай.Берите не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Красивый салатник! Качественный, как и все товары этой фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая и качественная посуда. Украшает пространство, радует взгляд.
Достоинства:
Комментарий:
отличный салатник, большой, пришёл целый, цвет яркий, всё понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Выбирала долго, читала много отзывов. Решила заказать у данного продавца. Очень надеялась на качество упаковки, хотя бы в коробочку положили. Очень ненадёжно это всё. Порадовала только то, что не разбилось, сколов нет. Но коробка нужна! Поэтому минус звезда
Достоинства:
Комментарий:
красив, удобен. довольно глубокий, легко моется, не создаёт ощущения тонкого стекла. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Салатник замечательный Покупала к набору тарелок из этой же серии, это моя любофф. Пришёл быстро, упакован был в коробку и в коробке лежал замотанный пупыркой. Спасибо продавцу за бережное отношение к своей продукции
Достоинства:
Комментарий:
очень достойный вид салатниц. хороший цве т, форма и размер. все подходит для сервировки стола.
Достоинства:
Комментарий:
шикарные салатники, большие, глубокие, очень красивое стекло
Отзывы о товаре Салатник ИДИЛЛИЯ ЛОНДОН ТОПАЗ 23см LUMINARC Q1316
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится эта серия посуды,Красивый салатник, вместительный очень нужная вещь на кухне.Спасибо всем
Достоинства:
Комментарий:
салатник большой хороший пришёл целый,хотя уже без упаковки,пупыркой обернут и в посылочном ящике,неприятно
Достоинства:
Комментарий:
красивый и удобный салатник в дополнение к ранее купленному сервизу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный салатник! Хотела чуть меньше, но все равно выкупила!)
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивая посуда. Сначала купила плоские тарелки на 25, потом решила собрать весь комплект.
Достоинства:
Комментарий:
Подарили такие тарелки, купила себе к ним салатник, очень удобная форма
Достоинства:
Комментарий:
красивый салатник, пришёл целый. спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
очень красивая посуда, хорошо упакована.спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Просто красавец! Размер что надо. Для салатиков на стол просто идеально!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, пришел целый. Глубокий салатник, большой, сине-зеленого оттенка.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивая тарелка , к сожалению фото не сделала так как на подарок заказывала , как дополнение
Достоинства:
Комментарий:
Брали по рекомендации.посуда понравилась.всё пришло целое.
Достоинства:
Комментарий:
Салатники отличные. Покупала к сервизу. Цвет красивый
Достоинства:
Комментарий:
Салатник отличный мне очень понравился , купил к набору тарелок такого же цвета, проверял сразу на месте в пвз, салатник целый, упакован в картонную коробку и пупырчатую упаковку, покупкой доволен, фото прилогаются, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу за возможность недорого купить этот замечательный салатник. Хороший большой обьем. При этом не выглядит \"тазиком\". Пришел в целости и сохранности))) Собрала практически весь столовый сервиз. Очень красивая посуда!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный салатник, купили к сервизу, т.к. свой разбили. Очень рады. Продавца рекомендуем, запаковано было отлично, даже если бы коробку бросали и роняли.
Достоинства:
Комментарий:
Интересный дизайн и цвет сальника. Очень вместительный.
Достоинства:
Комментарий:
салатник надеемся краска не слезет при первом мытье)
Достоинства:
Комментарий:
Салатник очень красивый,доставили в отличной упаковке. Спасибо большое за качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
отличный салатник, подходит к основному набору посуды! доставка хорошая! салатник пришел в коробке и пупырке!
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала 3 салатника,один из них пришел полностью разбитый,на ПВЗ даже не стали открывать эту коробку. Оценку не снижаю,все бывает. Качество салатников в использовании отличное, стекло толстое,удобные
Достоинства:
Комментарий:
салатник беру не первый раз. хорошее качество, подходит к набору. Пришел зорошт упакованный. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший салатник, большой объем,продавец отлично упаковывает товар.
Достоинства:
Комментарий:
Супер, купила к набору тарелок. Просто любовь моя!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала набор посуды и этот салатник,очень красивый и качественный.И главное для меня производство Россия,а не Китай.Берите не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Красивый салатник! Качественный, как и все товары этой фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая и качественная посуда. Украшает пространство, радует взгляд.
Достоинства:
Комментарий:
отличный салатник, большой, пришёл целый, цвет яркий, всё понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Выбирала долго, читала много отзывов. Решила заказать у данного продавца. Очень надеялась на качество упаковки, хотя бы в коробочку положили. Очень ненадёжно это всё. Порадовала только то, что не разбилось, сколов нет. Но коробка нужна! Поэтому минус звезда
Достоинства:
Комментарий:
красив, удобен. довольно глубокий, легко моется, не создаёт ощущения тонкого стекла. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Салатник замечательный Покупала к набору тарелок из этой же серии, это моя любофф. Пришёл быстро, упакован был в коробку и в коробке лежал замотанный пупыркой. Спасибо продавцу за бережное отношение к своей продукции
Достоинства:
Комментарий:
очень достойный вид салатниц. хороший цве т, форма и размер. все подходит для сервировки стола.
Достоинства:
Комментарий:
шикарные салатники, большие, глубокие, очень красивое стекло