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Тарелка обеденная GATSBY 25см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тарелка обеденная GATSBY 25см

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Тарелка обеденная GATSBY 25см - фото 1
Тарелка обеденная GATSBY 25см - фото 2
Тарелка обеденная GATSBY 25см - фото 3
Тарелка обеденная GATSBY 25см - фото 4
Тарелка обеденная GATSBY 25см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Цвет
белый, бежевый
  • Тарелка обеденная GATSBY 25см - фото 1
  • Тарелка обеденная GATSBY 25см - фото 2
  • Тарелка обеденная GATSBY 25см - фото 3
  • Тарелка обеденная GATSBY 25см - фото 4
  • Тарелка обеденная GATSBY 25см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тарелка обеденная GATSBY 25см
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIORETTA
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
белый, бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х2
Вес, г.
462

Описание товара Тарелка обеденная GATSBY 25см

Серия посуды GATSBY представляет собой свежий взгляд на роскошный стиль ар-деко, полный элегантного шарма. Смелые геометрические линии и элегантный цвет слоновой кости превращают каждый предмет этой коллекции в настоящее произведение искусства. Обеденные тарелки GATSBY имеют диаметр 25 см. Эта тарелка станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Бренд FIORETTA известен своими коллекциями керамической и фарфоровой посуды. Изделия, выпускаемые под данной маркой, отличаются разнообразием, оригинальным исполнением и элегантным дизайном.

Отзывы о товаре Тарелка обеденная GATSBY 25см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FIORETTA
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
белый, бежевый
Страна производитель
Китай
Описание
Серия посуды GATSBY представляет собой свежий взгляд на роскошный стиль ар-деко, полный элегантного шарма. Смелые геометрические линии и элегантный цвет слоновой кости превращают каждый предмет этой коллекции в настоящее произведение искусства. Обеденные тарелки GATSBY имеют диаметр 25 см. Эта тарелка станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Бренд FIORETTA известен своими коллекциями керамической и фарфоровой посуды. Изделия, выпускаемые под данной маркой, отличаются разнообразием, оригинальным исполнением и элегантным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тарелка обеденная GATSBY 25см - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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