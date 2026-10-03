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Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл

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Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 1
Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 2
Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 3
Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 4
Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 5
Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 6
Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кружка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
380
Цвет
прозрачный
  • Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 1
  • Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 2
  • Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 3
  • Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 4
  • Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 5
  • Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 6
  • Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
290 руб.  658 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 430280
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл
290 руб. -56%
658 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LUMINARC
Тип товара
Кружка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
380
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х29х23
Вес, г.
500

Описание товара Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл

Кружка LUMINARC Нордик 380 мл прозрачная H8502 легко сочетается с любым интерьером. Выглядит современно и стильно, что делает ее дополнением к любой кухне или столовой. Прочное закаленное стекло обеспечивает долговечность и безопасность использования, а также устойчивость к царапинам и сколам. Отличается удобной формой ручки, которая обеспечивает комфортное удержание посуды в руке. Благодаря этому можно наслаждаться любимыми напитками, не боясь обжечься или разлить содержимое. Не впитывает запахи и не окрашивается от продуктов, что облегчает уход и сохраняет ее первоначальный вид на протяжении долгого времени. Не взаимодействует химически с пищей, поэтому она безопасна для здоровья человека и окружающей среды.

Отзывы о товаре Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LUMINARC
Тип товара
Кружка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
380
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Россия
Описание
Кружка LUMINARC Нордик 380 мл прозрачная H8502 легко сочетается с любым интерьером. Выглядит современно и стильно, что делает ее дополнением к любой кухне или столовой. Прочное закаленное стекло обеспечивает долговечность и безопасность использования, а также устойчивость к царапинам и сколам. Отличается удобной формой ручки, которая обеспечивает комфортное удержание посуды в руке. Благодаря этому можно наслаждаться любимыми напитками, не боясь обжечься или разлить содержимое. Не впитывает запахи и не окрашивается от продуктов, что облегчает уход и сохраняет ее первоначальный вид на протяжении долгого времени. Не взаимодействует химически с пищей, поэтому она безопасна для здоровья человека и окружающей среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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