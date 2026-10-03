Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кружка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
380
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%290 руб. 658 руб.
В наличии
Код товара: 430280
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб. -56%
658 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кружка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
380
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х29х23
Вес, г.
500
Описание товара Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл
Кружка LUMINARC Нордик 380 мл прозрачная H8502 легко сочетается с любым интерьером. Выглядит современно и стильно, что делает ее дополнением к любой кухне или столовой. Прочное закаленное стекло обеспечивает долговечность и безопасность использования, а также устойчивость к царапинам и сколам. Отличается удобной формой ручки, которая обеспечивает комфортное удержание посуды в руке. Благодаря этому можно наслаждаться любимыми напитками, не боясь обжечься или разлить содержимое. Не впитывает запахи и не окрашивается от продуктов, что облегчает уход и сохраняет ее первоначальный вид на протяжении долгого времени. Не взаимодействует химически с пищей, поэтому она безопасна для здоровья человека и окружающей среды.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
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Бренд
Тип товара
Кружка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
380
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Россия
Кружка LUMINARC Нордик 380 мл прозрачная H8502 легко сочетается с любым интерьером. Выглядит современно и стильно, что делает ее дополнением к любой кухне или столовой. Прочное закаленное стекло обеспечивает долговечность и безопасность использования, а также устойчивость к царапинам и сколам. Отличается удобной формой ручки, которая обеспечивает комфортное удержание посуды в руке. Благодаря этому можно наслаждаться любимыми напитками, не боясь обжечься или разлить содержимое. Не впитывает запахи и не окрашивается от продуктов, что облегчает уход и сохраняет ее первоначальный вид на протяжении долгого времени. Не взаимодействует химически с пищей, поэтому она безопасна для здоровья человека и окружающей среды.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Кружка Luminarc Nordik H8502 380мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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