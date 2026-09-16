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Тарелка суповая FROZEN PATTERN 20см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тарелка суповая FROZEN PATTERN 20см

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Тарелка суповая FROZEN PATTERN 20см - фото 1
Тарелка суповая FROZEN PATTERN 20см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Цвет
белый, серый
  • Тарелка суповая FROZEN PATTERN 20см - фото 1
  • Тарелка суповая FROZEN PATTERN 20см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тарелка суповая FROZEN PATTERN 20см
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIORETTA
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
белый, серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
95

Описание товара Тарелка суповая FROZEN PATTERN 20см

Суповая тарелка Fioretta Frozen Pattern выполнен из фарфора. Она смотрится нежно и аккуратно, органично дополнит сервировку Вашего стола. Элементы декора в сочетании с серебристыми линиями выглядят утонченно и изысканно.

Отзывы о товаре Тарелка суповая FROZEN PATTERN 20см




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Характеристики
Бренд
FIORETTA
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
белый, серый
Страна производитель
Китай
Описание
Суповая тарелка Fioretta Frozen Pattern выполнен из фарфора. Она смотрится нежно и аккуратно, органично дополнит сервировку Вашего стола. Элементы декора в сочетании с серебристыми линиями выглядят утонченно и изысканно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тарелка суповая FROZEN PATTERN 20см - данный товар вы можете купить по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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