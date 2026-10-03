Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кружка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.5
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%280 руб. 663 руб.
В наличии
Код товара: 448894
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
280 руб. -58%
663 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кружка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.5
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х25х25
Вес, г.
920
Описание товара Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл
Качественная пивная кружка из ударопрочного стекла - пополнение для вашего бара и удачный сувенир любителю пива. Объем: 0,5 л. Высота: 16 см. Диаметр: 9 см. Материал: ударопрочное стекло. Можно мыть в посудомоечной машине.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
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Бренд
Тип товара
Кружка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.5
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Россия
Качественная пивная кружка из ударопрочного стекла - пополнение для вашего бара и удачный сувенир любителю пива. Объем: 0,5 л. Высота: 16 см. Диаметр: 9 см. Материал: ударопрочное стекло. Можно мыть в посудомоечной машине.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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