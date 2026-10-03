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Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл

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Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 1
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 2
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 3
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 4
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 5
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 6
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 7
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 8
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 9
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 10
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 11
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 12
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 13
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 14
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 15
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кружка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.5
Цвет
прозрачный
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 1
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 2
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 3
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 4
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 5
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 6
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 7
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 8
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 9
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 10
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 11
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 12
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 13
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 14
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 15
  • Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
280 руб.  663 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 448894
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл
280 руб. -58%
663 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osz
Тип товара
Кружка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.5
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х25х25
Вес, г.
920

Описание товара Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл

Качественная пивная кружка из ударопрочного стекла - пополнение для вашего бара и удачный сувенир любителю пива. Объем: 0,5 л. Высота: 16 см. Диаметр: 9 см. Материал: ударопрочное стекло. Можно мыть в посудомоечной машине.

Отзывы о товаре Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл




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Характеристики
Бренд
Osz
Тип товара
Кружка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Объем
0.5
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Россия
Описание
Качественная пивная кружка из ударопрочного стекла - пополнение для вашего бара и удачный сувенир любителю пива. Объем: 0,5 л. Высота: 16 см. Диаметр: 9 см. Материал: ударопрочное стекло. Можно мыть в посудомоечной машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кружка для пива OSZ Ладья 04C1144 500мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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