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Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue

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Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 1
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 2
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 3
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 4
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 5
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 6
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 7
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 8
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 9
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 10
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 11
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 12
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 13
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 14
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 15
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 16
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 17
Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme GT 7T
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
MediaTek Dimensity 8400 Max
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 1
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 2
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 3
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 4
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 5
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 6
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 7
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 8
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 9
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 10
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 11
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 12
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 13
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 14
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 15
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 16
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 17
  • Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
42 890 руб.  63 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708411
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme GT 7T
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8400 Max
Частота процессора, МГц
3250
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue

Realme представляет собой сочетание высоких технологий и стильного дизайна, предлагая инновационное устройство с мощными характеристиками. Этот смартфон, произведенный в Китае, оснащен впечатляющим 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим плавное визуальное восприятие и отличный отклик при взаимодействии. Вы можете наслаждаться продвинутыми мультимедийными возможностями благодаря мощному восьмиядерному процессору, позволяющему справляться с большинством задач без задержек и перегрузок. Смартфон поддерживает новейшие стандарты Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), что обеспечивает быстрый и стабильный доступ к интернету. Ёмкий аккумулятор технологии Li-Pol гарантирует длительное время работы устройства без необходимости частой подзарядки. Хранилище с объемом 512 Гб позволяет хранить огромное количество данных, фотографий, видеоматериалов и приложений, а оперативная память объемом 12 Гб обеспечивает комфортную многозадачность и плавную работу системы. Устройство поддерживает установку двух SIM-карт, что удобно для пользователей, которые предпочитают разделять личные и рабочие звонки. Смартфон работает на операционной системе Android, предоставляя доступ к большому количеству приложений и регулярным обновлениям. Поддержка 4G LTE обеспечивает быстродействующую мобильную связь, а встроенный NFC-чип открывает возможности для удобной и безопасной бесконтактной оплаты. Этот смартфон Realme сочетает в себе все необходимые функции и технологии для пользователей, которые ценят производительность, скорость и функциональность.

Отзывы о товаре Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme GT 7T
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8400 Max
Частота процессора, МГц
3250
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Realme представляет собой сочетание высоких технологий и стильного дизайна, предлагая инновационное устройство с мощными характеристиками. Этот смартфон, произведенный в Китае, оснащен впечатляющим 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим плавное визуальное восприятие и отличный отклик при взаимодействии. Вы можете наслаждаться продвинутыми мультимедийными возможностями благодаря мощному восьмиядерному процессору, позволяющему справляться с большинством задач без задержек и перегрузок. Смартфон поддерживает новейшие стандарты Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), что обеспечивает быстрый и стабильный доступ к интернету. Ёмкий аккумулятор технологии Li-Pol гарантирует длительное время работы устройства без необходимости частой подзарядки. Хранилище с объемом 512 Гб позволяет хранить огромное количество данных, фотографий, видеоматериалов и приложений, а оперативная память объемом 12 Гб обеспечивает комфортную многозадачность и плавную работу системы. Устройство поддерживает установку двух SIM-карт, что удобно для пользователей, которые предпочитают разделять личные и рабочие звонки. Смартфон работает на операционной системе Android, предоставляя доступ к большому количеству приложений и регулярным обновлениям. Поддержка 4G LTE обеспечивает быстродействующую мобильную связь, а встроенный NFC-чип открывает возможности для удобной и безопасной бесконтактной оплаты. Этот смартфон Realme сочетает в себе все необходимые функции и технологии для пользователей, которые ценят производительность, скорость и функциональность.
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Отзывы


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