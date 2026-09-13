Описание товара Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue

Realme GT 7 12/512Gb Blue - флагманский 5G-смартфон с 6.78" 1.5K LTPO AMOLED-экраном 120 Гц, пиковым запасом яркости до 6000 нит и чипсетом MediaTek Dimensity 9400e (4 нм). Конфигурация 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ UFS 4.0 памяти ориентирована на максимальную производительность и запас по хранилищу.

Для кого и под какие задачи

Модель создана для энтузиастов и геймеров: запуск тяжёлых игр на высоких настройках, активная многозадачность, работа с "тяжёлым" контентом и профессиональные приложения. Устройство подойдёт и как основной рабочий инструмент, и как мультимедийный центр для 4K/8K-контента.

Камеры и мультимедиа

Тройной блок камер включает 50-Мп основной модуль с OIS, 50-Мп телевик с 2-кратным оптическим зумом и 8-Мп "ширик", а также 32-Мп фронтальную камеру с 4K-видео. Поддержка 8K/4K-съёмки, HDR и продвинутых алгоритмов стабилизации делает смартфон сильным вариантом для мобильного видеопродакшена.

Автономность и функции

Аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой зарядки до 120 Вт обеспечивает сочетание высокой автономности и очень быстрой подзарядки. Смартфон поддерживает полный набор современных стандартов (5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4), имеет подэкранный сканер, защиту уровня IP69 и фирменную оболочку realme UI 6.0.

Важные нюансы перед покупкой

За счёт крупной батареи и продвинутого охлаждения смартфон немного тяжелее и толще типичных среднебюджетных моделей - это важно учитывать, если приоритетом является максимальная компактность. Потенциал дисплея и сетевых модулей особенно заметен при наличии 5G-покрытия и контента высокого разрешения; при более простых сценариях (мессенджеры, базовые приложения) часть ресурса устройства останется с запасом.