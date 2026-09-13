Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue
Realme GT 7 12/512Gb Blue - флагманский 5G-смартфон с 6.78" 1.5K LTPO AMOLED-экраном 120 Гц, пиковым запасом яркости до 6000 нит и чипсетом MediaTek Dimensity 9400e (4 нм). Конфигурация 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ UFS 4.0 памяти ориентирована на максимальную производительность и запас по хранилищу.
Для кого и под какие задачи
Модель создана для энтузиастов и геймеров: запуск тяжёлых игр на высоких настройках, активная многозадачность, работа с "тяжёлым" контентом и профессиональные приложения. Устройство подойдёт и как основной рабочий инструмент, и как мультимедийный центр для 4K/8K-контента.
Камеры и мультимедиа
Тройной блок камер включает 50-Мп основной модуль с OIS, 50-Мп телевик с 2-кратным оптическим зумом и 8-Мп "ширик", а также 32-Мп фронтальную камеру с 4K-видео. Поддержка 8K/4K-съёмки, HDR и продвинутых алгоритмов стабилизации делает смартфон сильным вариантом для мобильного видеопродакшена.
Автономность и функции
Аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой зарядки до 120 Вт обеспечивает сочетание высокой автономности и очень быстрой подзарядки. Смартфон поддерживает полный набор современных стандартов (5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4), имеет подэкранный сканер, защиту уровня IP69 и фирменную оболочку realme UI 6.0.
Важные нюансы перед покупкой
За счёт крупной батареи и продвинутого охлаждения смартфон немного тяжелее и толще типичных среднебюджетных моделей - это важно учитывать, если приоритетом является максимальная компактность. Потенциал дисплея и сетевых модулей особенно заметен при наличии 5G-покрытия и контента высокого разрешения; при более простых сценариях (мессенджеры, базовые приложения) часть ресурса устройства останется с запасом.
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Realme GT 7 12/512Gb Blue - флагманский 5G-смартфон с 6.78" 1.5K LTPO AMOLED-экраном 120 Гц, пиковым запасом яркости до 6000 нит и чипсетом MediaTek Dimensity 9400e (4 нм). Конфигурация 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ UFS 4.0 памяти ориентирована на максимальную производительность и запас по хранилищу.
Для кого и под какие задачи
Модель создана для энтузиастов и геймеров: запуск тяжёлых игр на высоких настройках, активная многозадачность, работа с "тяжёлым" контентом и профессиональные приложения. Устройство подойдёт и как основной рабочий инструмент, и как мультимедийный центр для 4K/8K-контента.
Камеры и мультимедиа
Тройной блок камер включает 50-Мп основной модуль с OIS, 50-Мп телевик с 2-кратным оптическим зумом и 8-Мп "ширик", а также 32-Мп фронтальную камеру с 4K-видео. Поддержка 8K/4K-съёмки, HDR и продвинутых алгоритмов стабилизации делает смартфон сильным вариантом для мобильного видеопродакшена.
Автономность и функции
Аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой зарядки до 120 Вт обеспечивает сочетание высокой автономности и очень быстрой подзарядки. Смартфон поддерживает полный набор современных стандартов (5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4), имеет подэкранный сканер, защиту уровня IP69 и фирменную оболочку realme UI 6.0.
Важные нюансы перед покупкой
За счёт крупной батареи и продвинутого охлаждения смартфон немного тяжелее и толще типичных среднебюджетных моделей - это важно учитывать, если приоритетом является максимальная компактность. Потенциал дисплея и сетевых модулей особенно заметен при наличии 5G-покрытия и контента высокого разрешения; при более простых сценариях (мессенджеры, базовые приложения) часть ресурса устройства останется с запасом.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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