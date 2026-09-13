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Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660

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Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 1
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 2
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 3
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 4
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 5
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 6
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 7
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 8
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 9
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 10
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 11
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 12
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 13
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
ABS пластик
Пол
для девочек
Минимальный возраст
3
Высота, см
8
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  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 2
  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 3
  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 4
  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 5
  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 6
  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 7
  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 8
  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 9
  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 10
  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 11
  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 12
  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 13
  • Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 399 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708294
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Характеристики

Бренд
LOL
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
ABS пластик
Пол
для девочек
Минимальный возраст
3
Высота, см
8
Комплектация
Секретное послание; Праздничный головной убор; Праздничные аксессуары для куклы; Бутылочка; Обувь; Нарядная одежда; Кукла из подарочного набора LOL.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х12
Вес, г.
200

Описание товара Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660

Кукла лол сюрприз PRESENT создана в честь календарных месяцев года! Подарочная коробочка украшена бантиком. Куклы из LOL Surprise Present Surprise умеют плакать, плеваться. Высота куклы - 7,5 см, у куклы подвижные ручки и ножки, съемные аксессуары. Товар сертифицирован и безопасен для ребенка. Кукла ЛОЛ - это отличная идея подарка для девочки на День Рождения, Новый год, 8 марта и любой другой праздник! В коллекции 12 кукол, какая попадется именно Вам - сюрприз.

Отзывы о товаре Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOL
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
ABS пластик
Пол
для девочек
Минимальный возраст
3
Высота, см
8
Комплектация
Секретное послание; Праздничный головной убор; Праздничные аксессуары для куклы; Бутылочка; Обувь; Нарядная одежда; Кукла из подарочного набора LOL.
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла лол сюрприз PRESENT создана в честь календарных месяцев года! Подарочная коробочка украшена бантиком. Куклы из LOL Surprise Present Surprise умеют плакать, плеваться. Высота куклы - 7,5 см, у куклы подвижные ручки и ножки, съемные аксессуары. Товар сертифицирован и безопасен для ребенка. Кукла ЛОЛ - это отличная идея подарка для девочки на День Рождения, Новый год, 8 марта и любой другой праздник! В коллекции 12 кукол, какая попадется именно Вам - сюрприз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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