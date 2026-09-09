Top.Mail.Ru
Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333 - фото 1
Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333 - фото 2
Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333 - фото 3
Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
  • Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333 - фото 1
  • Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333 - фото 2
  • Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333 - фото 3
  • Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 360 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282220
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
шкаф в сборе, ванна в сборе, стенка ванны в сборе, решетка на ванну, унитаз в сборе, коврик большой, коврик, флакон №1, флакон №2, пробка к флакону №2, щетка зубная, стакан - 2 шт., полотенце - 3 шт., мыло, таз, расческа, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х9
Вес, г.
867

Описание товара Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333

При помощи данного набора Ванная комната Ваша дочка может обустроить в кукольном домике прекрасную ванную комнату для кукол. Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
шкаф в сборе, ванна в сборе, стенка ванны в сборе, решетка на ванну, унитаз в сборе, коврик большой, коврик, флакон №1, флакон №2, пробка к флакону №2, щетка зубная, стакан - 2 шт., полотенце - 3 шт., мыло, таз, расческа, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
При помощи данного набора Ванная комната Ваша дочка может обустроить в кукольном домике прекрасную ванную комнату для кукол. Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...