Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 360 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 282220
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
шкаф в сборе, ванна в сборе, стенка ванны в сборе, решетка на ванну, унитаз в сборе, коврик большой, коврик, флакон №1, флакон №2, пробка к флакону №2, щетка зубная, стакан - 2 шт., полотенце - 3 шт., мыло, таз, расческа, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х9
Вес, г.
867
Описание товара Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333
При помощи данного набора Ванная комната Ваша дочка может обустроить в кукольном домике прекрасную ванную комнату для кукол. Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
шкаф в сборе, ванна в сборе, стенка ванны в сборе, решетка на ванну, унитаз в сборе, коврик большой, коврик, флакон №1, флакон №2, пробка к флакону №2, щетка зубная, стакан - 2 шт., полотенце - 3 шт., мыло, таз, расческа, упаковка
Страна производитель
Китай
При помощи данного набора Ванная комната Ваша дочка может обустроить в кукольном домике прекрасную ванную комнату для кукол. Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Мебель для кукольного домика Огонек Ванная комната С-1333 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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