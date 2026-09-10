Кукла ВЕСНА В3662/о Анна кэжуал 2 (озвученная)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кукла ВЕСНА В3662/о Анна кэжуал 2 (озвученная)
Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Звуковые эффекты могут быть изменены.
Куклу Анна Кэжуал 2 отличает новый, непохожий на других образ. Это очаровательная кукла-девочка с открытым взглядом, пушистыми ресницами, обаятельной улыбкой и роскошными волосами.
В комплект одежды входят прямое платье с рукавом из бархата и колготки. По низу платья и рукавов — оборка из сетки. Платье на спинке застегивается на липкую ленту. На ногах у куклы — кроссовки.
Игровые возможности куклы. Прекрасные длинные волосы, похожие на натуральные, можно завивать, расчесывать и укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
При нажатии на звуковое устройство она произносит фразы, побуждающие к действию. Она умеет закрывать глазки, ее можно укладывать спать. Продуманная конструкция позволяет легко сажать, ставить на ножки, переодевать.
Кукла полностью выполнена из современного материала винила. Длина волос — 24 см. Глаза вставные закрывающиеся.
Высота — 42 см.
Кукла озвучена, говорит следующие фразы:
— Привет!
— Я твоя новая подруга.
— Все мои подруги увлекаются танцами, поэтому они такие классные
— Танцы — это пластика, красивая походка и осанка
— А ты любишь танцевать?
— Какие танцы ты знаешь?
— Есть бальные, современные, народные танцы...
— Уметь танцевать — это здорово!
— Давай потанцуем!
Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Звуковые эффекты могут быть изменены.
Куклу Анна Кэжуал 2 отличает новый, непохожий на других образ. Это очаровательная кукла-девочка с открытым взглядом, пушистыми ресницами, обаятельной улыбкой и роскошными волосами.
В комплект одежды входят прямое платье с рукавом из бархата и колготки. По низу платья и рукавов — оборка из сетки. Платье на спинке застегивается на липкую ленту. На ногах у куклы — кроссовки.
Игровые возможности куклы. Прекрасные длинные волосы, похожие на натуральные, можно завивать, расчесывать и укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
При нажатии на звуковое устройство она произносит фразы, побуждающие к действию. Она умеет закрывать глазки, ее можно укладывать спать. Продуманная конструкция позволяет легко сажать, ставить на ножки, переодевать.
Кукла полностью выполнена из современного материала винила. Длина волос — 24 см. Глаза вставные закрывающиеся.
Высота — 42 см.
Кукла озвучена, говорит следующие фразы:
— Привет!
— Я твоя новая подруга.
— Все мои подруги увлекаются танцами, поэтому они такие классные
— Танцы — это пластика, красивая походка и осанка
— А ты любишь танцевать?
— Какие танцы ты знаешь?
— Есть бальные, современные, народные танцы...
— Уметь танцевать — это здорово!
— Давай потанцуем!
Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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