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Мебель для кукол Огонек "Кухня" арт.С-1339 /3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мебель для кукол Огонек "Кухня" арт.С-1339 /3

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Мебель для кукол Огонек &quot;Кухня&quot; арт.С-1339 /3 - фото 1
Мебель для кукол Огонек &quot;Кухня&quot; арт.С-1339 /3 - фото 2
Мебель для кукол Огонек &quot;Кухня&quot; арт.С-1339 /3 - фото 3
Мебель для кукол Огонек &quot;Кухня&quot; арт.С-1339 /3 - фото 4
Мебель для кукол Огонек &quot;Кухня&quot; арт.С-1339 /3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
  • Мебель для кукол Огонек &quot;Кухня&quot; арт.С-1339 /3 - фото 1
  • Мебель для кукол Огонек &quot;Кухня&quot; арт.С-1339 /3 - фото 2
  • Мебель для кукол Огонек &quot;Кухня&quot; арт.С-1339 /3 - фото 3
  • Мебель для кукол Огонек &quot;Кухня&quot; арт.С-1339 /3 - фото 4
  • Мебель для кукол Огонек &quot;Кухня&quot; арт.С-1339 /3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 370 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527581
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Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
плита с раковиной в сборе, холодильник, стол, подставка стола в сборе, стойка стула в сборе, сиденье стула, полукорпус миксера левый, полукорпус миксера правый, чашка для миксера, насадка для миксера, подставка для яиц, сковородка, корпус чайника, дно чайника, ручка чайника, судок, кастрюля, чашка - 2 шт., блюдце - 2 шт, крышка - 2 шт., пакет - 2 шт., бутылка - 2 шт., пробка бутылки - 2 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х9
Вес, г.
870

Описание товара Мебель для кукол Огонек "Кухня" арт.С-1339 /3

Игрушка бренда Огонек Кухня арт.С-1339 /3 понравится любой девочке. Яркий набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит комплект посуды и миниатюрные игрушки-продукты. Любой ребенок обрадуется миниатюрным сковородкам, чашечкам, пачкам с молоком и многому другому!

Отзывы о товаре Мебель для кукол Огонек "Кухня" арт.С-1339 /3




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
плита с раковиной в сборе, холодильник, стол, подставка стола в сборе, стойка стула в сборе, сиденье стула, полукорпус миксера левый, полукорпус миксера правый, чашка для миксера, насадка для миксера, подставка для яиц, сковородка, корпус чайника, дно чайника, ручка чайника, судок, кастрюля, чашка - 2 шт., блюдце - 2 шт, крышка - 2 шт., пакет - 2 шт., бутылка - 2 шт., пробка бутылки - 2 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка бренда Огонек Кухня арт.С-1339 /3 понравится любой девочке. Яркий набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит комплект посуды и миниатюрные игрушки-продукты. Любой ребенок обрадуется миниатюрным сковородкам, чашечкам, пачкам с молоком и многому другому!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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