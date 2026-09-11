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Алиса Весна 6, 55 см кукла пластмассовая озвученная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алиса Весна 6, 55 см кукла пластмассовая озвученная

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Алиса Весна 6, 55 см кукла пластмассовая озвученная - фото 1
Алиса Весна 6, 55 см кукла пластмассовая озвученная - фото 2
Алиса Весна 6, 55 см кукла пластмассовая озвученная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
  • Алиса Весна 6, 55 см кукла пластмассовая озвученная - фото 1
  • Алиса Весна 6, 55 см кукла пластмассовая озвученная - фото 2
  • Алиса Весна 6, 55 см кукла пластмассовая озвученная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 070 руб.  3 383 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492710
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х24х15
Вес, кг.
1.33

Описание товара Алиса Весна 6, 55 см кукла пластмассовая озвученная

Кукла Алиса Весна 6 может стать настоящей подружкой для ребёнка.Рост куклы 55 см.Кукла озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы.Кукла оснащена механизмом движения, её можно водить за руку. Инструкция прилагается к кукле.Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать.В комплект одежды куклы входит: платье из шёлка, ободок на голову с бантом из шёлка, туфли.Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.Дополнительно к кукле можно приобрести комплект одежды.Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности.

Отзывы о товаре Алиса Весна 6, 55 см кукла пластмассовая озвученная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Алиса Весна 6 может стать настоящей подружкой для ребёнка.Рост куклы 55 см.Кукла озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы.Кукла оснащена механизмом движения, её можно водить за руку. Инструкция прилагается к кукле.Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать.В комплект одежды куклы входит: платье из шёлка, ободок на голову с бантом из шёлка, туфли.Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.Дополнительно к кукле можно приобрести комплект одежды.Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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