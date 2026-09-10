Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см
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Характеристики
Описание товара Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см
Кукла Алиса Праздничная 1 – это современный образ куклы с длинными волнистыми волосами и роскошным платьем, которая сможет стать настоящей подругой для вашего ребёнка. В комплект одежды куклы входит нарядное платье. Верх из парчовой ткани, юбка из шёлка и сетки с блёстками, туфли. Декоративный цветок из парчи по линии талии. Игровые и развивающие возможности куклы: Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Элементы одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразят возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Кукла оснащена механизмом движения, её можно водить за руку. Инструкция прилагается к кукле. Рост куклы 55 см. Кукла озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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