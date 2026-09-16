Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Progressive Rock
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 708121
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3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093712902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Progressive Rock
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
LP 1: Throwing Melodies To The Stars, A1. Catherine Howard - Rick Wakeman, A2. Through the Fire - Renaissance Illusion, A3. Cactus Choir - Dave Greenslade, A4. I Cant Take No More - Atomic Rooster, B1. The Serpent - Genesis, B2. Night Flight - Affinity, B3. Mah Yong - Zzebra, B4. Dino - Harmonia, LP 2: Little Particles Of Science, C1. Roundabout - Yes, C2. La Dusseldorf - la Dusseldorf, C3. Turns to Dust - Andromeda, C4. Bundles - Soft Machine, D1. McAlpine Vs. the Asmoto - Principal Edwards Mag
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка
Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093712902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Progressive Rock
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
LP 1: Throwing Melodies To The Stars, A1. Catherine Howard - Rick Wakeman, A2. Through the Fire - Renaissance Illusion, A3. Cactus Choir - Dave Greenslade, A4. I Cant Take No More - Atomic Rooster, B1. The Serpent - Genesis, B2. Night Flight - Affinity, B3. Mah Yong - Zzebra, B4. Dino - Harmonia, LP 2: Little Particles Of Science, C1. Roundabout - Yes, C2. La Dusseldorf - la Dusseldorf, C3. Turns to Dust - Andromeda, C4. Bundles - Soft Machine, D1. McAlpine Vs. the Asmoto - Principal Edwards Mag
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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