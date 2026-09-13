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Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black

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Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 1
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 2
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 3
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 4
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 5
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 6
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 7
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 8
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 9
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 10
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 11
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 12
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 13
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 14
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 15
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 16
Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 1
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 2
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 3
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 4
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 5
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 6
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 7
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 8
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 9
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 10
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 11
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 12
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 13
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 14
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 15
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 16
  • Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708027
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Характеристики

Бренд
Tronsmart
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
черный
Особенности
RGB-подсветка, автовыключение, индикатор заряда аккумулятора, режим PowerBank, эквалайзер
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
4
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10800
Время работы, ч
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х21х17
Вес, г.
5

Описание товара Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black

Портативная акустика Tronsmart – это высококачественное звуковое устройство, разработанное для любителей музыки, которые ценят мощный и чистый звук в любых условиях. Колонка обладает стильным черным дизайном и прочным корпусом из пластика, что делает ее отличным выбором для использования как дома, так и на улице. Вес устройства составляет 3,08 кг, что позволяет удобно переносить его при необходимости. Мощная батарея емкостью 10800 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки, что делает колонку идеальной для длительных выездов на природу или вечеринок на открытом воздухе. Зарядка осуществляется через литий-ионный аккумулятор, который гарантирует надежность и долговечность. Tronsmart оснащена четырьмя динамиками, которые создают насыщенный и объемный звук 2.1, и общей мощностью 60 Вт. Двухполосная акустическая система обеспечивает качественную передачу как высоких, так и низких частот, что гарантирует полноценное погружение в музыку. Для большего удобства колонка имеет линейный AUX вход, что позволяет легко подключать различные устройства, а разъем для карт памяти обеспечивает воспроизведение музыки напрямую с носителя. Отсутствие дисплея компенсируется простотой в управлении и интуитивно понятным интерфейсом. Портативная колонка Tronsmart – это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между мощностью, качеством звука и мобильностью.

Отзывы о товаре Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tronsmart
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
черный
Особенности
RGB-подсветка, автовыключение, индикатор заряда аккумулятора, режим PowerBank, эквалайзер
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
4
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10800
Время работы, ч
15
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Tronsmart – это высококачественное звуковое устройство, разработанное для любителей музыки, которые ценят мощный и чистый звук в любых условиях. Колонка обладает стильным черным дизайном и прочным корпусом из пластика, что делает ее отличным выбором для использования как дома, так и на улице. Вес устройства составляет 3,08 кг, что позволяет удобно переносить его при необходимости. Мощная батарея емкостью 10800 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки, что делает колонку идеальной для длительных выездов на природу или вечеринок на открытом воздухе. Зарядка осуществляется через литий-ионный аккумулятор, который гарантирует надежность и долговечность. Tronsmart оснащена четырьмя динамиками, которые создают насыщенный и объемный звук 2.1, и общей мощностью 60 Вт. Двухполосная акустическая система обеспечивает качественную передачу как высоких, так и низких частот, что гарантирует полноценное погружение в музыку. Для большего удобства колонка имеет линейный AUX вход, что позволяет легко подключать различные устройства, а разъем для карт памяти обеспечивает воспроизведение музыки напрямую с носителя. Отсутствие дисплея компенсируется простотой в управлении и интуитивно понятным интерфейсом. Портативная колонка Tronsmart – это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между мощностью, качеством звука и мобильностью.
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Доставка
Отзывы


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