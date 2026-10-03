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Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка

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Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка - фото 1
Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка - фото 2
Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка - фото 3
Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slowdive
Альбом (сингл)
Pygmalion
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка - фото 1
  • Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка - фото 2
  • Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка - фото 3
  • Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707958
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028860215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slowdive
Альбом (сингл)
Pygmalion
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rutti, Crazy For You, Miranda, Trellisaze, Cello, Js Heaven, Visions Of La, Blue Skied An Clear, All Of Us
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка

Третий студийный альбом британской группы Slowdive, выпущенный в 1995 году. Альбом отличается экспериментальным подходом к музыке и сочетает элементы шугейза, амбиент и электронной музыки. В отличие от предыдущих работ группы, Pygmalion имеет более атмосферное и минималистичное звучание, с акцентом на текстуры и звуковые ландшафты.

Отзывы о товаре Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028860215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slowdive
Альбом (сингл)
Pygmalion
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rutti, Crazy For You, Miranda, Trellisaze, Cello, Js Heaven, Visions Of La, Blue Skied An Clear, All Of Us
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий студийный альбом британской группы Slowdive, выпущенный в 1995 году. Альбом отличается экспериментальным подходом к музыке и сочетает элементы шугейза, амбиент и электронной музыки. В отличие от предыдущих работ группы, Pygmalion имеет более атмосферное и минималистичное звучание, с акцентом на текстуры и звуковые ландшафты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slowdive - Pygmalion (0198028860215) виниловая пластинка - купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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