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Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка

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Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Overkill
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707935
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sanctuary
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sanctuary Records
Barcode
[4099964126938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Overkill
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Overkill, Stay Clean, (I Won t) Pay Your Price, Your Sister, Capricorn, No Class, Damage Case, Tear Ya Down, Metropolis, Limb from Limb
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Норвегия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка

Overkill — второй студийный альбом английской рок-группы Mot?rhead, выпущенный в марте 1979 года на лейбле Bronze Records.. Издание на цветном виниле к 50-летию Mot?rhead, Half Speed ??Master.. Продолжение первого альбома — нелегкая задача, но не для Mot?rhead. Когда они не заводили толпы своим фирменным бескомпромиссным, головокружительным хард-роком, они работали над развитием своего дебюта. В результате появилась разрывающая уши, раскалывающая череп пластинка с такими хитами, как Overkill и No Class, и неизгладимый след в истории рока. В честь 50-летия одной из величайших и самых влиятельных хард-роковых групп всех времен этот классический альбом теперь доступен на цветном виниле с мастера на половинной скорости, созданного с оригинальных лент. В издание включен постер



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Sanctuary
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sanctuary Records
Barcode
[4099964126938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Overkill
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Overkill, Stay Clean, (I Won t) Pay Your Price, Your Sister, Capricorn, No Class, Damage Case, Tear Ya Down, Metropolis, Limb from Limb
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Норвегия
Описание
Overkill — второй студийный альбом английской рок-группы Mot?rhead, выпущенный в марте 1979 года на лейбле Bronze Records.. Издание на цветном виниле к 50-летию Mot?rhead, Half Speed ??Master.. Продолжение первого альбома — нелегкая задача, но не для Mot?rhead. Когда они не заводили толпы своим фирменным бескомпромиссным, головокружительным хард-роком, они работали над развитием своего дебюта. В результате появилась разрывающая уши, раскалывающая череп пластинка с такими хитами, как Overkill и No Class, и неизгладимый след в истории рока. В честь 50-летия одной из величайших и самых влиятельных хард-роковых групп всех времен этот классический альбом теперь доступен на цветном виниле с мастера на половинной скорости, созданного с оригинальных лент. В издание включен постер


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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