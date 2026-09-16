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Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка

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Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - фото 1
Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - фото 2
Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - фото 3
Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - фото 4
Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - фото 5
Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Symbolic
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - фото 1
  • Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - фото 2
  • Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - фото 3
  • Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - фото 4
  • Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - фото 5
  • Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707931
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roadrunner Records
Barcode
[0603497819362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Symbolic
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Symbolic, Zero Tolerance, Empty Words, Sacred Serenity, 1.000 Eyes, Without Judgement, Crystal Mountain, Misanthrope, Perennial Quest
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка

В честь 30-летия выпуска в 1995 году Roadrunner Records снова выпускает на виниле шестой альбом легендарных флоридских металлистов Death в мае! Symbolic получил широкое признание критиков после своего первоначального выпуска и считается одним из величайших альбомов death metal всех времен.

Отзывы о товаре Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roadrunner Records
Barcode
[0603497819362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Symbolic
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Symbolic, Zero Tolerance, Empty Words, Sacred Serenity, 1.000 Eyes, Without Judgement, Crystal Mountain, Misanthrope, Perennial Quest
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
В честь 30-летия выпуска в 1995 году Roadrunner Records снова выпускает на виниле шестой альбом легендарных флоридских металлистов Death в мае! Symbolic получил широкое признание критиков после своего первоначального выпуска и считается одним из величайших альбомов death metal всех времен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Death - Symbolic (0603497819362) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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