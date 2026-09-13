OST - Dirty Dancing (Various Artists) (picture) (0196587192518) виниловая пластинка
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DIRTY DANCING
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707895
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Характеристики
Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587192518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DIRTY DANCING
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bill Medley & Jennifer Warnes–, The Ronettes–, Wendy Fraser–, Eric Carmen–, Maurice Williams & The Zodiacs–, Merry Clayton–, The Blow Monkeys–, Bruce Channel–, Zappacosta–, Mickey & Sylvia–, Tom Johnston–, The Five Satins–
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Dirty Dancing (Various Artists) (picture) (0196587192518) виниловая пластинка
Dirty Dancing (35th Anniversary) (2022) - специальное издание саундтрека к американской мелодраме 1987 года Грязные танцы Эмиля Ардолино, посвященное 35-летию выхода картины. Альбом разошелся тиражом 32 миллиона копий по всему миру и является одним из самых продаваемых саундтреков всёх времен.
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587192518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DIRTY DANCING
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bill Medley & Jennifer Warnes–, The Ronettes–, Wendy Fraser–, Eric Carmen–, Maurice Williams & The Zodiacs–, Merry Clayton–, The Blow Monkeys–, Bruce Channel–, Zappacosta–, Mickey & Sylvia–, Tom Johnston–, The Five Satins–
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Dirty Dancing (35th Anniversary) (2022) - специальное издание саундтрека к американской мелодраме 1987 года Грязные танцы Эмиля Ардолино, посвященное 35-летию выхода картины. Альбом разошелся тиражом 32 миллиона копий по всему миру и является одним из самых продаваемых саундтреков всёх времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Dirty Dancing (Various Artists) (picture) (0196587192518) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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