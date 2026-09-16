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Уцененный товар OST - Dirty Dancing (Various Artists) (picture) (0196587192518) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар OST - Dirty Dancing (Various Artists) (picture) (0196587192518) виниловая пластинка хорошее состояние, 735291

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OST - Dirty Dancing (Various Artists) (picture) (0196587192518) виниловая пластинка хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DIRTY DANCING
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 680 руб.  4 130 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735291
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Dirty Dancing (Various Artists) (picture) (0196587192518) виниловая пластинка хорошее состояние
2 680 руб. -35%
4 130 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587192518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DIRTY DANCING
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bill Medley & Jennifer Warnes–, The Ronettes–, Wendy Fraser–, Eric Carmen–, Maurice Williams & The Zodiacs–, Merry Clayton–, The Blow Monkeys–, Bruce Channel–, Zappacosta–, Mickey & Sylvia–, Tom Johnston–, The Five Satins–
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар OST - Dirty Dancing (Various Artists) (picture) (0196587192518) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: царапина на пластинке; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, упаковка



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Уцененный товар OST - Dirty Dancing (Various Artists) (picture) (0196587192518) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587192518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DIRTY DANCING
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bill Medley & Jennifer Warnes–, The Ronettes–, Wendy Fraser–, Eric Carmen–, Maurice Williams & The Zodiacs–, Merry Clayton–, The Blow Monkeys–, Bruce Channel–, Zappacosta–, Mickey & Sylvia–, Tom Johnston–, The Five Satins–
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Причина уценки: царапина на пластинке; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, упаковка


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар OST - Dirty Dancing (Various Artists) (picture) (0196587192518) виниловая пластинка хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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