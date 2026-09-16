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Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка

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Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 2
Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 3
Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 4
Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 5
Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 6
Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 7
Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 8
Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 9
Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 10
Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Cromlech
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 3
  • Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 4
  • Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 5
  • Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 6
  • Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 7
  • Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 8
  • Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 9
  • Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 10
  • Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056805416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Cromlech
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Watchtower, Accumulation Of Generalization, Sempiternal Past / Presence View Sepulchrality, Iconoclasm Sweeps Cappadocia, Soria Moria, Eon / Thulcandra, Visual Aggression, Cromlech, Neptune Towers, Soulside Journey
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка

Альбом норвежской блэк-метал-группы Darkthrone, выпущенный в 1991 году. Он стал одним из важных релизов в их дискографии и в развитии блэк-метала в целом.

Отзывы о товаре Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056805416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Cromlech
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Watchtower, Accumulation Of Generalization, Sempiternal Past / Presence View Sepulchrality, Iconoclasm Sweeps Cappadocia, Soria Moria, Eon / Thulcandra, Visual Aggression, Cromlech, Neptune Towers, Soulside Journey
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом норвежской блэк-метал-группы Darkthrone, выпущенный в 1991 году. Он стал одним из важных релизов в их дискографии и в развитии блэк-метала в целом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Cromlech (0801056805416) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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