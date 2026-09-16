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Ghost Bath - Funeral (coloured) (0727361438333) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ghost Bath - Funeral (coloured) (0727361438333) виниловая пластинка

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Ghost Bath - Funeral (coloured) (0727361438333) виниловая пластинка - фото 1
Ghost Bath - Funeral (coloured) (0727361438333) виниловая пластинка - фото 2
Ghost Bath - Funeral (coloured) (0727361438333) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghost Bath
Альбом (сингл)
FUNERAL
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ghost Bath - Funeral (coloured) (0727361438333) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghost Bath - Funeral (coloured) (0727361438333) виниловая пластинка - фото 2
  • Ghost Bath - Funeral (coloured) (0727361438333) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707863
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ghost Bath - Funeral (coloured) (0727361438333) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361438333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghost Bath
Альбом (сингл)
FUNERAL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Torment, Burial, Silence, Procession, Dead, Sorrow, Calling, Continuity, March, Afterlife, Birth, Forever
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghost Bath - Funeral (coloured) (0727361438333) виниловая пластинка

Второй студийный альбом американской пост-метал-группы Ghost Bath, выпущенный в 2017 году. Альбом получил положительные отзывы за свою атмосферу, эмоциональную глубину и уникальное сочетание различных музыкальных стилей.

Отзывы о товаре Ghost Bath - Funeral (coloured) (0727361438333) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361438333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghost Bath
Альбом (сингл)
FUNERAL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Torment, Burial, Silence, Procession, Dead, Sorrow, Calling, Continuity, March, Afterlife, Birth, Forever
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Второй студийный альбом американской пост-метал-группы Ghost Bath, выпущенный в 2017 году. Альбом получил положительные отзывы за свою атмосферу, эмоциональную глубину и уникальное сочетание различных музыкальных стилей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ghost Bath - Funeral (coloured) (0727361438333) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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