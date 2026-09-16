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Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка

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Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - фото 1
Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - фото 2
Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - фото 3
Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - фото 4
Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - фото 5
Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eluveitie
Альбом (сингл)
Anv
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - фото 1
  • Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - фото 2
  • Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - фото 3
  • Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - фото 4
  • Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - фото 5
  • Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707857
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[4065629637378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eluveitie
Альбом (сингл)
Anv
Трек-лист
Emerge, Taranoias, The Prodigal Ones, Anv, Premonition, Awen, Anamcara, The Harvest, Memories Of Innocence (Instrumental), All Is One, Aeon Of The Crescent Moon, The Prophecy
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка

Альбом швейцарской фолк-метал-группы Eluveitie, выпущенный в 2021 году. Он стал значимым релизом для группы, продолжая их традицию сочетания металла с кельтскими музыкальными элементами и народными инструментами.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[4065629637378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eluveitie
Альбом (сингл)
Anv
Трек-лист
Emerge, Taranoias, The Prodigal Ones, Anv, Premonition, Awen, Anamcara, The Harvest, Memories Of Innocence (Instrumental), All Is One, Aeon Of The Crescent Moon, The Prophecy
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом швейцарской фолк-метал-группы Eluveitie, выпущенный в 2021 году. Он стал значимым релизом для группы, продолжая их традицию сочетания металла с кельтскими музыкальными элементами и народными инструментами.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eluveitie - Anv (coloured) (4065629637378) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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