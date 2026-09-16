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The Flower Kings - Love (0198028886611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Flower Kings - Love (0198028886611) виниловая пластинка

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The Flower Kings - Love (0198028886611) виниловая пластинка - фото 2
The Flower Kings - Love (0198028886611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
LOVE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - Love (0198028886611) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flower Kings - Love (0198028886611) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flower Kings - Love (0198028886611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707782
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Flower Kings - Love (0198028886611) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0198028886611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
LOVE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
We Claim The Moon, The Elder, How Can You Leave Us Now!?, World Spinning, Burning Both Edges, The Rubble, Kaiser Razor, The Phoenix, The Promise, Love Is, Walls Of Shame, Considerations
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - Love (0198028886611) виниловая пластинка

Потрясающий альбом от легенд шведского прог-рока The Flower Kings! Это их 17-й студийный альбом в их необычайной карьере, охватывающей более 30 лет. «Love» — это дань уважения золотому веку конца 60-х и начала 70-х годов, наполненная винтажными вибрациями, эпическими композициями и богатым миксом влияний — от классики и джаза до электронной музыки и саундтреков к фильмам. The Flower Kings представляют более 70 минут звукового исследования в 12 треках, от растянутых 12-минутных эпиков до лаконичных 3-минутных жемчужин. С уверенностью и креативностью The Flower Kings в очередной раз доказывают, почему они являются королями прогрессивного рока c 30-летней карьерой. С 17 студийными альбомами, бесчисленными живыми записями, мировыми турами и выступлениями на фестивалях группа создала наследие, с которым мало кто может соперничать.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Flower Kings - Love (0198028886611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0198028886611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
LOVE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
We Claim The Moon, The Elder, How Can You Leave Us Now!?, World Spinning, Burning Both Edges, The Rubble, Kaiser Razor, The Phoenix, The Promise, Love Is, Walls Of Shame, Considerations
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Потрясающий альбом от легенд шведского прог-рока The Flower Kings! Это их 17-й студийный альбом в их необычайной карьере, охватывающей более 30 лет. «Love» — это дань уважения золотому веку конца 60-х и начала 70-х годов, наполненная винтажными вибрациями, эпическими композициями и богатым миксом влияний — от классики и джаза до электронной музыки и саундтреков к фильмам. The Flower Kings представляют более 70 минут звукового исследования в 12 треках, от растянутых 12-минутных эпиков до лаконичных 3-минутных жемчужин. С уверенностью и креативностью The Flower Kings в очередной раз доказывают, почему они являются королями прогрессивного рока c 30-летней карьерой. С 17 студийными альбомами, бесчисленными живыми записями, мировыми турами и выступлениями на фестивалях группа создала наследие, с которым мало кто может соперничать.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flower Kings - Love (0198028886611) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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