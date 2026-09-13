Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Black Radio II
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707732
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602537433957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Black Radio II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Baby Tonight (Black Radio 2 Theme) / Mic Check 2, I Stand Alone, What Are We Doing, Calls, Worries, Trust, Yet To Find, You Own Me, Let It Ride, Persevere, Somebody Else, Jesus Children
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка
Black Radio 2 – шестая студийная работа Robert’а Glasper’а, изданная в 2013 году на Blue Note Records. В создании альбома приняли участие такие известные музыканты, как Norah Jones, Snoop Dogg, Common, Jill Scott, Dwele, Lupe Fiasco, Emile Sande, Brandy и многие другие. В первую неделю пластинка занимала верхнюю строчку среди джазовых релизов в чарте Billboard. Robert Glasper – американский пианист и музыкальный продюсер. Музыкант работает в таких стилях, как neo-soul, hip-hop, jazz, gospel и R&B. В 2012 году его работа «Black Radio» получила «Грэмми» в номинации «Лучший R&B альбом».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602537433957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Black Radio II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Baby Tonight (Black Radio 2 Theme) / Mic Check 2, I Stand Alone, What Are We Doing, Calls, Worries, Trust, Yet To Find, You Own Me, Let It Ride, Persevere, Somebody Else, Jesus Children
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Black Radio 2 – шестая студийная работа Robert’а Glasper’а, изданная в 2013 году на Blue Note Records. В создании альбома приняли участие такие известные музыканты, как Norah Jones, Snoop Dogg, Common, Jill Scott, Dwele, Lupe Fiasco, Emile Sande, Brandy и многие другие. В первую неделю пластинка занимала верхнюю строчку среди джазовых релизов в чарте Billboard. Robert Glasper – американский пианист и музыкальный продюсер. Музыкант работает в таких стилях, как neo-soul, hip-hop, jazz, gospel и R&B. В 2012 году его работа «Black Radio» получила «Грэмми» в номинации «Лучший R&B альбом».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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