Top.Mail.Ru
Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото 1
Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото 2
Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото 3
Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото 4
Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото 5
Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Black Radio II
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото 4
  • Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото 5
  • Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707732
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602537433957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Black Radio II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Baby Tonight (Black Radio 2 Theme) / Mic Check 2, I Stand Alone, What Are We Doing, Calls, Worries, Trust, Yet To Find, You Own Me, Let It Ride, Persevere, Somebody Else, Jesus Children
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка

Black Radio 2 – шестая студийная работа Robert’а Glasper’а, изданная в 2013 году на Blue Note Records. В создании альбома приняли участие такие известные музыканты, как Norah Jones, Snoop Dogg, Common, Jill Scott, Dwele, Lupe Fiasco, Emile Sande, Brandy и многие другие. В первую неделю пластинка занимала верхнюю строчку среди джазовых релизов в чарте Billboard. Robert Glasper – американский пианист и музыкальный продюсер. Музыкант работает в таких стилях, как neo-soul, hip-hop, jazz, gospel и R&B. В 2012 году его работа «Black Radio» получила «Грэмми» в номинации «Лучший R&B альбом».

Отзывы о товаре Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602537433957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Black Radio II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Baby Tonight (Black Radio 2 Theme) / Mic Check 2, I Stand Alone, What Are We Doing, Calls, Worries, Trust, Yet To Find, You Own Me, Let It Ride, Persevere, Somebody Else, Jesus Children
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Black Radio 2 – шестая студийная работа Robert’а Glasper’а, изданная в 2013 году на Blue Note Records. В создании альбома приняли участие такие известные музыканты, как Norah Jones, Snoop Dogg, Common, Jill Scott, Dwele, Lupe Fiasco, Emile Sande, Brandy и многие другие. В первую неделю пластинка занимала верхнюю строчку среди джазовых релизов в чарте Billboard. Robert Glasper – американский пианист и музыкальный продюсер. Музыкант работает в таких стилях, как neo-soul, hip-hop, jazz, gospel и R&B. В 2012 году его работа «Black Radio» получила «Грэмми» в номинации «Лучший R&B альбом».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Glasper - Black Radio II (0602537433957) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...