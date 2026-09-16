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B-Real; Psycho Les - Real Psycho (9010974030362) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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B-Real; Psycho Les - Real Psycho (9010974030362) виниловая пластинка

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B-Real; Psycho Les - Real Psycho (9010974030362) виниловая пластинка - фото 1
B-Real; Psycho Les - Real Psycho (9010974030362) виниловая пластинка - фото 2
B-Real; Psycho Les - Real Psycho (9010974030362) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
B-Real, Psycho Les
Альбом (сингл)
Real Psycho
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • B-Real; Psycho Les - Real Psycho (9010974030362) виниловая пластинка - фото 1
  • B-Real; Psycho Les - Real Psycho (9010974030362) виниловая пластинка - фото 2
  • B-Real; Psycho Les - Real Psycho (9010974030362) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707725
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
B-Real; Psycho Les - Real Psycho (9010974030362) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
B-Real
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
B-Real
Barcode
[9010974030362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
B-Real, Psycho Les
Альбом (сингл)
Real Psycho
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Real Psycho Intro, Doin What You Never Did, Laugh 2 Da Bank, What We Came To Do, You Might Know Us, Put That Work In, Excuse Me, Once In A Lifetime, This Goes Hard, Timbos, Lyrical Hammers, Stay Calm, Kitty Kat, Laugh 2 Da Bank Remix
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара B-Real; Psycho Les - Real Psycho (9010974030362) виниловая пластинка

B-Real из Cypress Hill и Psycho Les из The Beatnuts объединились для создания Real Psycho — альбома из 14 треков, в котором их легендарные стили сочетаются в смелом слиянии Востока и Запада.. Издание на виниле.. B-Real, автор таких классических хитов Западного побережья, как «Insane in the Brain», сочетает свой рэп с латиноамериканскими мотивами с мощным продакшеном Psycho Les, отточенным в Квинсе в таких треках, как «Watch Out Now». Альбом задействует их обширные связи, в нем приняли участие такие приглашенные артисты, как икона Bay Area Too Short, гитарист Deftones Стивен Карпентер, Демрик и Сон Дуби. Такие синглы, как «You Might Know Us» и «Lyrical Hammers» (последний, усиленный гитарными риффами Карпентера), дали представление о динамичном, охватывающем все жанры звучании проекта.

Отзывы о товаре B-Real; Psycho Les - Real Psycho (9010974030362) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
B-Real
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
B-Real
Barcode
[9010974030362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
B-Real, Psycho Les
Альбом (сингл)
Real Psycho
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Real Psycho Intro, Doin What You Never Did, Laugh 2 Da Bank, What We Came To Do, You Might Know Us, Put That Work In, Excuse Me, Once In A Lifetime, This Goes Hard, Timbos, Lyrical Hammers, Stay Calm, Kitty Kat, Laugh 2 Da Bank Remix
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
B-Real из Cypress Hill и Psycho Les из The Beatnuts объединились для создания Real Psycho — альбома из 14 треков, в котором их легендарные стили сочетаются в смелом слиянии Востока и Запада.. Издание на виниле.. B-Real, автор таких классических хитов Западного побережья, как «Insane in the Brain», сочетает свой рэп с латиноамериканскими мотивами с мощным продакшеном Psycho Les, отточенным в Квинсе в таких треках, как «Watch Out Now». Альбом задействует их обширные связи, в нем приняли участие такие приглашенные артисты, как икона Bay Area Too Short, гитарист Deftones Стивен Карпентер, Демрик и Сон Дуби. Такие синглы, как «You Might Know Us» и «Lyrical Hammers» (последний, усиленный гитарными риффами Карпентера), дали представление о динамичном, охватывающем все жанры звучании проекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


B-Real; Psycho Les - Real Psycho (9010974030362) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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