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ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка

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ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 1
ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 2
ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 3
ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 4
ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 5
ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 6
ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 7
ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
La Futura
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 1
  • ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 2
  • ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 3
  • ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 4
  • ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 5
  • ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 6
  • ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 7
  • ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707719
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537141142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
La Futura
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Gotsta Get Paid, Chartreuse, Consumption, Over You, Heartache In Blue, I Dont Wanna Lose, Lose, You, Flyin' High, It's Too Easy Ma?ana, Big Shiny Nine, Have A Little Mercy
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка

La Futura — пятнадцатый студийный альбом американской рок-группы ZZ Top, вышедший в 2012 году. Неутомимые бородачи, техасские рокеры ZZ Top возвращаются с новым альбомом “La Futura”, релиз которого состоялся 11-е сентября. Это первая студийная пластинка группы за 9 лет, и она, безусловно, стоит такого долгого ожидания. В альбом, продюсерами которого выступили легендарный Рик Рубин и фронтмен ZZ Top Билли Гиббонс, фирменное звучание группы сочетается с моднейшими музыкальными тенденциями. “La Futura” (название альбома на испанском языке – дань старой традиции ZZ Top: в дискографии группы уже есть альбомы “Tres Hombres”, “Fandango!”, “El Loco” и Deg?ello) – это 10 новых треков от Билли Гиббонса, Дасти Хилла и Фрэнка Берда, которые вновь выводят рок-н-ролл на новый уровень. «Мы долго думали о том, каким должен быть этот альбом», - рассказывает Гиббонс, - «С одной стороны, нам хотелось вернуться к своему раннему звучанию, но с другой – мы не можем игнорировать современные технологии. Результатом стала гремучая смесь прошлого и настоящего – “La Futura”». В 2004-м году ZZ Top были введены Китом Ричардсом в Зал Славы Рок-Н-Ролла, и с тех пор вели активную концертную деятельность. Работу над альбомом ZZ Top начали после подписания контракта с American Recordings несколько лет назад, а в прошлом году плотно засели в студии, чтобы записать “La Futura”. Некоторые песни с альбома - “I Gotsta Get Paid, ” “Chartreuse, ” “Consumption” и “Over You” - в прошлом месяце были выпущены на EP “Texicalli” и подготовили поклонников и критиков к возвращению ZZ Top. Один из треков с “La Futura” – “Flyin’ High” – даже дебютировал в межзвездном пространстве: 13 месяцев назад песня звучала специально для астронавта Майка Фоссума на космическом корабле «Союз» во время его запуска на Международную Космическую Станцию. Многообразие звучания “La Futura” включает как энергичный гаражный рок (“I Don’t Wanna Lose, Lose, You” и “Big Shiny Nine”), так и блюз (“It’s Too Easy Manana” и “Heartache In Blue”). Завершающий трек - “Have A Little Mercy” – служит отличной иллюстрацией девиза ZZ Top “You just can’t lose with the blues” («С блюзом ты не проиграешь»). Сейчас ZZ Top находятся в европейском турне, в рамках которого уже посетили Финляндию, Швецию, Данию, Бельгию, Францию, Норвегию, Швейцарию, и Россию.

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Характеристики
Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537141142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
La Futura
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Gotsta Get Paid, Chartreuse, Consumption, Over You, Heartache In Blue, I Dont Wanna Lose, Lose, You, Flyin' High, It's Too Easy Ma?ana, Big Shiny Nine, Have A Little Mercy
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
La Futura — пятнадцатый студийный альбом американской рок-группы ZZ Top, вышедший в 2012 году. Неутомимые бородачи, техасские рокеры ZZ Top возвращаются с новым альбомом “La Futura”, релиз которого состоялся 11-е сентября. Это первая студийная пластинка группы за 9 лет, и она, безусловно, стоит такого долгого ожидания. В альбом, продюсерами которого выступили легендарный Рик Рубин и фронтмен ZZ Top Билли Гиббонс, фирменное звучание группы сочетается с моднейшими музыкальными тенденциями. “La Futura” (название альбома на испанском языке – дань старой традиции ZZ Top: в дискографии группы уже есть альбомы “Tres Hombres”, “Fandango!”, “El Loco” и Deg?ello) – это 10 новых треков от Билли Гиббонса, Дасти Хилла и Фрэнка Берда, которые вновь выводят рок-н-ролл на новый уровень. «Мы долго думали о том, каким должен быть этот альбом», - рассказывает Гиббонс, - «С одной стороны, нам хотелось вернуться к своему раннему звучанию, но с другой – мы не можем игнорировать современные технологии. Результатом стала гремучая смесь прошлого и настоящего – “La Futura”». В 2004-м году ZZ Top были введены Китом Ричардсом в Зал Славы Рок-Н-Ролла, и с тех пор вели активную концертную деятельность. Работу над альбомом ZZ Top начали после подписания контракта с American Recordings несколько лет назад, а в прошлом году плотно засели в студии, чтобы записать “La Futura”. Некоторые песни с альбома - “I Gotsta Get Paid, ” “Chartreuse, ” “Consumption” и “Over You” - в прошлом месяце были выпущены на EP “Texicalli” и подготовили поклонников и критиков к возвращению ZZ Top. Один из треков с “La Futura” – “Flyin’ High” – даже дебютировал в межзвездном пространстве: 13 месяцев назад песня звучала специально для астронавта Майка Фоссума на космическом корабле «Союз» во время его запуска на Международную Космическую Станцию. Многообразие звучания “La Futura” включает как энергичный гаражный рок (“I Don’t Wanna Lose, Lose, You” и “Big Shiny Nine”), так и блюз (“It’s Too Easy Manana” и “Heartache In Blue”). Завершающий трек - “Have A Little Mercy” – служит отличной иллюстрацией девиза ZZ Top “You just can’t lose with the blues” («С блюзом ты не проиграешь»). Сейчас ZZ Top находятся в европейском турне, в рамках которого уже посетили Финляндию, Швецию, Данию, Бельгию, Францию, Норвегию, Швейцарию, и Россию.
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ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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