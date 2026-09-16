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Joanne Shaw Taylor - Nobody's Fool (0711574939213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joanne Shaw Taylor - Nobody's Fool (0711574939213) виниловая пластинка

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Joanne Shaw Taylor - Nobody&#039;s Fool (0711574939213) виниловая пластинка - фото 1
Joanne Shaw Taylor - Nobody&#039;s Fool (0711574939213) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joanne Shaw Taylor
Альбом (сингл)
Nobodys Fool
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joanne Shaw Taylor - Nobody&#039;s Fool (0711574939213) виниловая пластинка - фото 1
  • Joanne Shaw Taylor - Nobody&#039;s Fool (0711574939213) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joanne Shaw Taylor - Nobody's Fool (0711574939213) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Keeping The Blues Alive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Keeping The Blues Alive Records
Barcode
[0711574939213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joanne Shaw Taylor
Альбом (сингл)
Nobodys Fool
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Nobodys Fool, Bad Blood, Wont Be Fooled Again, Just No Getting Over You (Dream Cruise), Fade Away, Then Theres You, Runaway, Missionary Man, Figure It Out, The Leaving Kind, New Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joanne Shaw Taylor - Nobody's Fool (0711574939213) виниловая пластинка

Joanne Shaw Taylor - Nobodys Fool (0711574939213) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Joanne Shaw Taylor - Nobody's Fool (0711574939213) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Keeping The Blues Alive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Keeping The Blues Alive Records
Barcode
[0711574939213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joanne Shaw Taylor
Альбом (сингл)
Nobodys Fool
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Nobodys Fool, Bad Blood, Wont Be Fooled Again, Just No Getting Over You (Dream Cruise), Fade Away, Then Theres You, Runaway, Missionary Man, Figure It Out, The Leaving Kind, New Love
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Joanne Shaw Taylor - Nobodys Fool (0711574939213) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joanne Shaw Taylor - Nobody's Fool (0711574939213) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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