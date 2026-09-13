The Cranberries - Remembering Dolores (0602445248452) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
Remembering Dolores
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707697
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445248452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
Remembering Dolores
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Never Grow Old, Schizophrenic Playboy, The Glory, What You Were, The Rebels, Daffodil Lament, I Will Always, This Is The Day, Astral Projections, Joe, Pretty, I'm Still Remembering, You And Me, Waiting In Walthamstow, Everything I Said, Why, Twenty One, Warchild
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cranberries - Remembering Dolores (0602445248452) виниловая пластинка
Сборник, выпущенный в честь Долорес ОРиордан, вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries, которая tragically passed away в 2018 году. Этот альбом включает в себя некоторые из самых известных и любимых треков группы
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445248452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
Remembering Dolores
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Never Grow Old, Schizophrenic Playboy, The Glory, What You Were, The Rebels, Daffodil Lament, I Will Always, This Is The Day, Astral Projections, Joe, Pretty, I'm Still Remembering, You And Me, Waiting In Walthamstow, Everything I Said, Why, Twenty One, Warchild
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Сборник, выпущенный в честь Долорес ОРиордан, вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries, которая tragically passed away в 2018 году. Этот альбом включает в себя некоторые из самых известных и любимых треков группы
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
The Cranberries - Remembering Dolores (0602445248452) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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