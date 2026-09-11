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Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка

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Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка - фото 1
Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка - фото 2
Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка - фото 3
Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка - фото 4
Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
TUBULAR BELLS II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка - фото 3
  • Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка - фото 4
  • Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99252
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646233236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
TUBULAR BELLS II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sentinel, Dark Star, Clear Light, Blue Saloon, Sunjammer, Red Dawn, The Bell, Weightless, The Great Plain, Sunset Door, Tattoo, Altered State, Maya Gold, Moonshine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка

Track List

A1Sentinel8:06
A2Dark Star2:16
A3Clear Light5:47
A4Blue Saloon2:58
A5Sunjammer2:32
A6Red Dawn1:49
A7The Bell6:55
B1Weightless5:43
B2The Great Plain4:46
B3Sunset Door2:23
B4Tattoo4:14
B5Altered State5:12
B6Maya Gold4:00
B7Moonshine1:41



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646233236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
TUBULAR BELLS II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sentinel, Dark Star, Clear Light, Blue Saloon, Sunjammer, Red Dawn, The Bell, Weightless, The Great Plain, Sunset Door, Tattoo, Altered State, Maya Gold, Moonshine
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Sentinel8:06
A2Dark Star2:16
A3Clear Light5:47
A4Blue Saloon2:58
A5Sunjammer2:32
A6Red Dawn1:49
A7The Bell6:55
B1Weightless5:43
B2The Great Plain4:46
B3Sunset Door2:23
B4Tattoo4:14
B5Altered State5:12
B6Maya Gold4:00
B7Moonshine1:41


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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