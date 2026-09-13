Смартфон Realme C71 6/128Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C71 6/128Gb Green
Смартфон оснащен емкой батареей 6300 мАч, что позволяет смартфону работать без подзарядки 2 дня. В случае игр смартфона хватит на 9 часов в многопользовательских играх. При этом смартфон оснащен быстрой зарядкой 45 Вт, способной зарядить половину батареи за 36 минут или за 5 минут продлить жизнь смартфона на еще 4 часа разговоров. Помимо этого, смартфон можно использовать для зарядки ваших аксессуаров благодаря реверсивной зарядке 6 Вт. Большой, яркий, плавный и безопасный. Все это – дисплей 6.67 дюймов с частотой обновления 120 Гц для максимально комфортного повседневного использования. С ним просмотр видео, серфинг в интернете, игры и другой контент не нагружает глаза. С яркостью до 725 нит смартфоном можно пользоваться даже на ярком солнце, вся информация легко читаема. Смартфон разработан для работы в сложных условиях эксплуатации и прошел множество тестов. Повседневная защита от пыли и брызг, вспененные уплотнители, усиленная внутренняя рама корпуса – этот комплекс улучшений применяется для увеличения срока службы устройства. Помимо этого, смартфон распознает касания экрана под дождем или в перчатках для повышения удобства использования. Благодаря производительному процессору UNISOC T7250, выполненному по техпроцессу 12 нм, и объему динамической оперативной памяти до 24 ГБ, смартфон набирает в тесте AnTuTu более 280 000 баллов. Этой производительности хватает для стабильной игры в популярной MOBA с частотой 60 Гц.
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