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Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Greatest Hits (3596974755864) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Greatest Hits (3596974755864) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Greatest Hits (3596974755864) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Greatest Hits (3596974755864) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Greatest Hits (3596974755864) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Greatest Hits (3596974755864) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Greatest Hits (3596974755864) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Greatest Hits (3596974755864) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Greatest Hits (3596974755864) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974755864]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Fine Romance, Gee Baby, Ain't I Good To You, Moonlight In Vermont, That Way, They Can't Take That Away From Me, It Ain't Necessarily So The Savoy, Tenderly, Cheek To Cheek, Autumn In -York, I Won't Dance, A Foggy Day, Let's Call The Whole Thing Off, Love Is Here To Stay, They All Laughed, I've Got My Love To Keep Me Warm, Stars Fell On Alabama, I Got Plenty O' Nuttin, Summertime
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Greatest Hits (3596974755864) виниловая пластинка

Величайшие джазовые стандарты, исполненные легендарным дуэтом Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга на эксклюзивном двойном виниле!

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Greatest Hits (3596974755864) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974755864]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Fine Romance, Gee Baby, Ain't I Good To You, Moonlight In Vermont, That Way, They Can't Take That Away From Me, It Ain't Necessarily So The Savoy, Tenderly, Cheek To Cheek, Autumn In -York, I Won't Dance, A Foggy Day, Let's Call The Whole Thing Off, Love Is Here To Stay, They All Laughed, I've Got My Love To Keep Me Warm, Stars Fell On Alabama, I Got Plenty O' Nuttin, Summertime
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Величайшие джазовые стандарты, исполненные легендарным дуэтом Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга на эксклюзивном двойном виниле!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Greatest Hits (3596974755864) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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