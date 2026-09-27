Buddha Bar - XXVII (coloured) (3596974772069) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
XXVII
Жанр
Techno
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
В наличии
Код товара: 707332
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Загружаем...
5 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974772069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
XXVII
Жанр
Techno
Трек-лист
Eastern Wizard–Le Baiser Du Sorcier (Buddha-Bar Edit), Mashti Feat. Adam Dreisler–Maine Pyaar Kiya, Fyordh–Kerela Blues, Gotama–Twilight Echoes, Jose Solano (2)–Sal De Mar Catching Flies (2)–Tides, Nato–Apae, Tamer ElDerini–Souq, Aural (3)–Laulu Mustarastaan, Nairu Feat. Damian Pietro–Mariposa Azul (El Beso Del Arbol Remix), Majnoon–Hatiralar, Yaensen & Yancouba Diebate–Kora Caf?, Rich.vom.Dorf.–Heartbroke, Linear and The Saint–Samadu, The AB Brothers–Al Saha, DJ Phellix & Abloz?–Zal
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddha Bar - XXVII (coloured) (3596974772069) виниловая пластинка
Погрузитесь в захватывающий и уникальный мир Buddha-Bar с новым сборником Buddha-Bar XXVII. Издание на цветном виниле. Этот выпуск от легендарного диджея Равина переносит слушателей в незабываемое звуковое путешествие, смешивая сложные электронные ритмы, звуки со всех уголков света и атмосферу чил-хауса и дип-хауса. Это больше, чем просто альбом, это захватывающий опыт, идеально подходящий для того, чтобы скрасить вечер или дополнить момент релаксации. Эта подборка является частью чистой традиции Buddha-Bar, признанной во всем мире и уже покорившей миллионы слушателей и создавшей настоящее движение образа жизни вокруг своей вселенной.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974772069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
XXVII
Жанр
Techno
Трек-лист
Eastern Wizard–Le Baiser Du Sorcier (Buddha-Bar Edit), Mashti Feat. Adam Dreisler–Maine Pyaar Kiya, Fyordh–Kerela Blues, Gotama–Twilight Echoes, Jose Solano (2)–Sal De Mar Catching Flies (2)–Tides, Nato–Apae, Tamer ElDerini–Souq, Aural (3)–Laulu Mustarastaan, Nairu Feat. Damian Pietro–Mariposa Azul (El Beso Del Arbol Remix), Majnoon–Hatiralar, Yaensen & Yancouba Diebate–Kora Caf?, Rich.vom.Dorf.–Heartbroke, Linear and The Saint–Samadu, The AB Brothers–Al Saha, DJ Phellix & Abloz?–Zal
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Погрузитесь в захватывающий и уникальный мир Buddha-Bar с новым сборником Buddha-Bar XXVII. Издание на цветном виниле. Этот выпуск от легендарного диджея Равина переносит слушателей в незабываемое звуковое путешествие, смешивая сложные электронные ритмы, звуки со всех уголков света и атмосферу чил-хауса и дип-хауса. Это больше, чем просто альбом, это захватывающий опыт, идеально подходящий для того, чтобы скрасить вечер или дополнить момент релаксации. Эта подборка является частью чистой традиции Buddha-Bar, признанной во всем мире и уже покорившей миллионы слушателей и создавшей настоящее движение образа жизни вокруг своей вселенной.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Buddha Bar - XXVII (coloured) (3596974772069) виниловая пластинка – стоимость товара 5720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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