Top.Mail.Ru
Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 1
Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 2
Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 3
Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 4
Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 5
Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 6
Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 7
Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 8
Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
V
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
синий, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 8
  • Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706071
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0061297907229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
V
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Enlighten, Stay Free, Red Sun, Restless, Letting Go Skyway, Youre Not Alone, Love And Faith, Too Far Gone, The Open Road, Sway, Save Me, Wanderlust
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка

Black Country Communion, культовая рок-супергруппа, в состав которой входят Джо Бонамасса, Гленн Хьюз, Джейсон Бонэм и Дерек Шериниан, рада объявить о предстоящем выпуске своего долгожданного пятого студийного альбома V. Издание на цветном виниле.. «V» — это веха, которая отмечает путь, талант и видение Black Country Communion. Вступая в эту новую главу, группа приглашает старых и новых фанатов присоединиться к ним и ощутить глубину и силу «V». В качестве бонуса сторона D включает три концертных записи с тура по Великобритании в 2018 году.

Отзывы о товаре Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0061297907229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
V
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Enlighten, Stay Free, Red Sun, Restless, Letting Go Skyway, Youre Not Alone, Love And Faith, Too Far Gone, The Open Road, Sway, Save Me, Wanderlust
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Black Country Communion, культовая рок-супергруппа, в состав которой входят Джо Бонамасса, Гленн Хьюз, Джейсон Бонэм и Дерек Шериниан, рада объявить о предстоящем выпуске своего долгожданного пятого студийного альбома V. Издание на цветном виниле.. «V» — это веха, которая отмечает путь, талант и видение Black Country Communion. Вступая в эту новую главу, группа приглашает старых и новых фанатов присоединиться к ним и ощутить глубину и силу «V». В качестве бонуса сторона D включает три концертных записи с тура по Великобритании в 2018 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...