Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
V
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
синий, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 706071
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4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0061297907229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
V
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Enlighten, Stay Free, Red Sun, Restless, Letting Go Skyway, Youre Not Alone, Love And Faith, Too Far Gone, The Open Road, Sway, Save Me, Wanderlust
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка
Black Country Communion, культовая рок-супергруппа, в состав которой входят Джо Бонамасса, Гленн Хьюз, Джейсон Бонэм и Дерек Шериниан, рада объявить о предстоящем выпуске своего долгожданного пятого студийного альбома V. Издание на цветном виниле.. «V» — это веха, которая отмечает путь, талант и видение Black Country Communion. Вступая в эту новую главу, группа приглашает старых и новых фанатов присоединиться к ним и ощутить глубину и силу «V». В качестве бонуса сторона D включает три концертных записи с тура по Великобритании в 2018 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0061297907229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
V
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Enlighten, Stay Free, Red Sun, Restless, Letting Go Skyway, Youre Not Alone, Love And Faith, Too Far Gone, The Open Road, Sway, Save Me, Wanderlust
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Black Country Communion, культовая рок-супергруппа, в состав которой входят Джо Бонамасса, Гленн Хьюз, Джейсон Бонэм и Дерек Шериниан, рада объявить о предстоящем выпуске своего долгожданного пятого студийного альбома V. Издание на цветном виниле.. «V» — это веха, которая отмечает путь, талант и видение Black Country Communion. Вступая в эту новую главу, группа приглашает старых и новых фанатов присоединиться к ним и ощутить глубину и силу «V». В качестве бонуса сторона D включает три концертных записи с тура по Великобритании в 2018 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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