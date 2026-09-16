Уцененный товар Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка хорошее состояние, 736583
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
V
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
синий, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%3 290 руб. 4 390 руб.
В наличии
Код товара: 736583
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3 290 руб. -25%
4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0061297907229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
V
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Enlighten, Stay Free, Red Sun, Restless, Letting Go Skyway, Youre Not Alone, Love And Faith, Too Far Gone, The Open Road, Sway, Save Me, Wanderlust
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: замят угол конверта; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, 2 пластинки
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0061297907229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
V
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Enlighten, Stay Free, Red Sun, Restless, Letting Go Skyway, Youre Not Alone, Love And Faith, Too Far Gone, The Open Road, Sway, Save Me, Wanderlust
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Причина уценки: замят угол конверта; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, 2 пластинки
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Уцененный товар Black Country Communion - V (Cosmic Blue) (0061297907229) виниловая пластинка хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 3290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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