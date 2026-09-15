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AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка

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AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658690
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588345814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP
Трек-лист
Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Love At First Feel, Big Balls, Rocker, Problem Child, Theres Gonna Be Some Rockin, Aint No Fun (Waiting Round To Be A Millionaire), Ride On, Squealer
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка

Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.



Теги товара: AC/DC, Limited Edition

Отзывы о товаре AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588345814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP
Трек-лист
Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Love At First Feel, Big Balls, Rocker, Problem Child, Theres Gonna Be Some Rockin, Aint No Fun (Waiting Round To Be A Millionaire), Ride On, Squealer
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.


Теги товара: AC/DC, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (coloured) (0196588345814) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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