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Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка

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Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 4
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 5
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 6
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 7
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 8
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 9
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 10
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 11
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Chet Baker Re:imagined
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 4
  • Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 5
  • Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 6
  • Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 7
  • Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 8
  • Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 9
  • Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 10
  • Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 11
  • Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707760
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475440253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Chet Baker Re:imagined
Жанр
Jazz
Трек-лист
Joel Culpepper–Silver Lining, Eloise–That Old Feeling, Sarah Kang–I’m Old Fashioned, Ella Hohnen-Ford–I Get Along Without You Very Well
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка

Альбом, выпущенный в 2021 году, который представляет собой переосмысление музыки легендарного джазового трубача Чета Бейкера. В этом проекте различные современные артисты и музыканты интерпретируют и переосмысляют классические композиции Бейкера, создавая новые версии его известных произведений. Альбом включает в себя разнообразные стили и подходы, что позволяет по-новому взглянуть на наследие Бейкера и его влияние на современную музыку.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475440253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Chet Baker Re:imagined
Жанр
Jazz
Трек-лист
Joel Culpepper–Silver Lining, Eloise–That Old Feeling, Sarah Kang–I’m Old Fashioned, Ella Hohnen-Ford–I Get Along Without You Very Well
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Альбом, выпущенный в 2021 году, который представляет собой переосмысление музыки легендарного джазового трубача Чета Бейкера. В этом проекте различные современные артисты и музыканты интерпретируют и переосмысляют классические композиции Бейкера, создавая новые версии его известных произведений. Альбом включает в себя разнообразные стили и подходы, что позволяет по-новому взглянуть на наследие Бейкера и его влияние на современную музыку.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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