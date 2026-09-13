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Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка

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Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 1
Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 2
Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 3
Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 4
Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 5
Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 6
Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 7
Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 8
Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 9
Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Indila
Альбом (сингл)
Mini World
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 1
  • Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 2
  • Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 3
  • Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 4
  • Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 5
  • Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 6
  • Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 7
  • Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 8
  • Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 9
  • Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707281
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475158035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Indila
Альбом (сингл)
Mini World
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Derni?re Danse, Tourner Dans Le Vide, Love Story, S.O.S, Comme Un Bateau Run Run, Ego, Bo?te En Argent, Tu Ne M'Entends Pas, Mini World, Feuille D'Automne, Ainsi Bas La Vida, S.O.S (Version Acoustique), Tourner Dans Le Vide (Version Orchestrale), Derni?re Danse (A Capella), Love Story (Instrumental), Love Story (A Capella)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка

Индила, 24-летняя француженка с чарующим голосом, за год успела перевернуть музыкальную сцену в своей стране. Ее дебютный альбом Mini World уже на старте, и новичок также начинает свое наступление на европейские чарты. Альбом - идеальный билет в мир Индилы, мир, в котором не существует жанровых понятий. Свои первые стихи она написала в семилетнем возрасте. За это время стихи бывшей мечтательницы превратились в песни. Индила пишет и поет о своих чувствах, о том, что наблюдает вокруг, и как можно чаще убегает в свой собственный звуковой мини Мир - место уединения, где нет места страданиям и боли. Со своим первым синглом Derni?re Danse она достигла 2-го места в официальном чарте синглов Франции и заняла 1-е место в чарте Shazam. Благодаря кристально чистому и мощному голосу в сочетании с современными ритмами она выделяется своим особенным звучанием. Сейчас Индила также набирает обороты в Германии со своим немного меланхоличным поп-хитом.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475158035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Indila
Альбом (сингл)
Mini World
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Derni?re Danse, Tourner Dans Le Vide, Love Story, S.O.S, Comme Un Bateau Run Run, Ego, Bo?te En Argent, Tu Ne M'Entends Pas, Mini World, Feuille D'Automne, Ainsi Bas La Vida, S.O.S (Version Acoustique), Tourner Dans Le Vide (Version Orchestrale), Derni?re Danse (A Capella), Love Story (Instrumental), Love Story (A Capella)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Индила, 24-летняя француженка с чарующим голосом, за год успела перевернуть музыкальную сцену в своей стране. Ее дебютный альбом Mini World уже на старте, и новичок также начинает свое наступление на европейские чарты. Альбом - идеальный билет в мир Индилы, мир, в котором не существует жанровых понятий. Свои первые стихи она написала в семилетнем возрасте. За это время стихи бывшей мечтательницы превратились в песни. Индила пишет и поет о своих чувствах, о том, что наблюдает вокруг, и как можно чаще убегает в свой собственный звуковой мини Мир - место уединения, где нет места страданиям и боли. Со своим первым синглом Derni?re Danse она достигла 2-го места в официальном чарте синглов Франции и заняла 1-е место в чарте Shazam. Благодаря кристально чистому и мощному голосу в сочетании с современными ритмами она выделяется своим особенным звучанием. Сейчас Индила также набирает обороты в Германии со своим немного меланхоличным поп-хитом.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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