Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Indila - Mini World (0602475158035) виниловая пластинка
Индила, 24-летняя француженка с чарующим голосом, за год успела перевернуть музыкальную сцену в своей стране. Ее дебютный альбом Mini World уже на старте, и новичок также начинает свое наступление на европейские чарты. Альбом - идеальный билет в мир Индилы, мир, в котором не существует жанровых понятий. Свои первые стихи она написала в семилетнем возрасте. За это время стихи бывшей мечтательницы превратились в песни. Индила пишет и поет о своих чувствах, о том, что наблюдает вокруг, и как можно чаще убегает в свой собственный звуковой мини Мир - место уединения, где нет места страданиям и боли. Со своим первым синглом Derni?re Danse она достигла 2-го места в официальном чарте синглов Франции и заняла 1-е место в чарте Shazam. Благодаря кристально чистому и мощному голосу в сочетании с современными ритмами она выделяется своим особенным звучанием. Сейчас Индила также набирает обороты в Германии со своим немного меланхоличным поп-хитом.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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