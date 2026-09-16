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Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка

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Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 1
Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 2
Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 3
Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 4
Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 5
Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 6
Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Saw Delight
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 1
  • Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 2
  • Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 3
  • Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 4
  • Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 5
  • Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 6
  • Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707247
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[5051083077033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Saw Delight
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dont Say No, Sunshine Day And Night, Call Me, Animal Waves, Night
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dont Say No, Sunshine Day And Night, Call Me, Animal Waves, Night



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[5051083077033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Saw Delight
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dont Say No, Sunshine Day And Night, Call Me, Animal Waves, Night
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dont Say No, Sunshine Day And Night, Call Me, Animal Waves, Night


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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