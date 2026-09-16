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Ihsahn - Ihsahn (5401148002331) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ihsahn - Ihsahn (5401148002331) виниловая пластинка

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Ihsahn - Ihsahn (5401148002331) виниловая пластинка - фото 1
Ihsahn - Ihsahn (5401148002331) виниловая пластинка - фото 2
Ihsahn - Ihsahn (5401148002331) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Ihsahn
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ihsahn - Ihsahn (5401148002331) виниловая пластинка - фото 1
  • Ihsahn - Ihsahn (5401148002331) виниловая пластинка - фото 2
  • Ihsahn - Ihsahn (5401148002331) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707244
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ihsahn - Ihsahn (5401148002331) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[5401148002331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Ihsahn
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cervus Venator, The Promethean Spark, Pilgrimage to Oblivion, Twice Born, A Taste of the Ambrosia Anima Extraneae, Blood Trails to Love, Hubris and Blue Devils, The Distance Between Us, the Heart of All Things Broken, Sonata Profana
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ihsahn - Ihsahn (5401148002331) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cervus Venator, The Promethean Spark, Pilgrimage to Oblivion, Twice Born, A Taste of the Ambrosia Anima Extraneae, Blood Trails to Love, Hubris and Blue Devils, The Distance Between Us, the Heart of All Things Broken, Sonata Profana

Отзывы о товаре Ihsahn - Ihsahn (5401148002331) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[5401148002331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Ihsahn
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cervus Venator, The Promethean Spark, Pilgrimage to Oblivion, Twice Born, A Taste of the Ambrosia Anima Extraneae, Blood Trails to Love, Hubris and Blue Devils, The Distance Between Us, the Heart of All Things Broken, Sonata Profana
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cervus Venator, The Promethean Spark, Pilgrimage to Oblivion, Twice Born, A Taste of the Ambrosia Anima Extraneae, Blood Trails to Love, Hubris and Blue Devils, The Distance Between Us, the Heart of All Things Broken, Sonata Profana
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ihsahn - Ihsahn (5401148002331) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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