Death - Spiritual Healing (coloured) (0781676520114) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Spiritual Healing
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707207
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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse Records
Barcode
[0781676520114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Spiritual Healing
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Living Monstrosity, Altering the Future, Defensive Personalities, Within the Mind, Spiritual Healing Lowlife, Genetic Reconstruction, Killing Spree
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Death - Spiritual Healing (coloured) (0781676520114) виниловая пластинка
Spiritual Healing — третий студийный альбом американской дэт-метал группы Death выпущенный 16 февраля 1990 года. Издание на цветном виниле. Spiritual Healing был первым из альбомов Death, на котором тексты Чака Шульдинера отходили от тем крови и ужасов предыдущих работ, вместо этого сосредотачиваясь на темах общества и «ужаса реальной жизни». Это единственный альбом группы, в котором участвуют гитарист Джеймс Мерфи и басист Терри Батлер и последний альбом, в котором участвует барабанщик Билл Эндрюс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse Records
Barcode
[0781676520114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Spiritual Healing
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Living Monstrosity, Altering the Future, Defensive Personalities, Within the Mind, Spiritual Healing Lowlife, Genetic Reconstruction, Killing Spree
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Spiritual Healing — третий студийный альбом американской дэт-метал группы Death выпущенный 16 февраля 1990 года. Издание на цветном виниле. Spiritual Healing был первым из альбомов Death, на котором тексты Чака Шульдинера отходили от тем крови и ужасов предыдущих работ, вместо этого сосредотачиваясь на темах общества и «ужаса реальной жизни». Это единственный альбом группы, в котором участвуют гитарист Джеймс Мерфи и басист Терри Батлер и последний альбом, в котором участвует барабанщик Билл Эндрюс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Death - Spiritual Healing (coloured) (0781676520114) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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