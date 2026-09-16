Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка
Финские мелодик-дэт-металлисты Horizon Ignited открывают новую впечатляющую эру с альбомом Tides. Это колоссальный альбом, способный навсегда изменить ход развития стагнирующего жанра. Южно-финская бригада из Коуволы взяла высокую планку с момента своего образования в 2017 году. После двух высоко оцененных альбомов Horizon Ignited возвращаются с колоссальными гимнами Tides, абсолютным уроком мастерства современного дэт-метала. Здесь есть все - парящие мелодии, бездонная тяжесть, неземная аура. Tides - это нечто среднее между их соотечественниками Insomnium и поздними Dark Tranquillity, наполненное современной грубой силой. Такие хиты, как Ashes или Baptism By Fire, но прежде всего новый национальный гимн жанра, колоссальная открывающая альбом Beneath The Dark Waters, скорее всего, очень быстро станут современной классикой иногда излишнего жанра - пропитанного глубоким чувством меланхолии. Финны, в конце концов. Записанный Юхо Райха (гитаристом Swallow The Sun) в студии Inka Studio в Ориматтиле, смикшированный и отмастеренный Крисом Клэнси (Machine Head, Kataklysm) в Великобритании, этот дуэт вместе с группой смог выпустить левиафана альбома, который пытается примириться с бессмысленностью жизни. И находит в ней блаженство и покой. В масштабах вселенной мы очень малы и незначительны, но если мы будем работать вместе и держаться вместе, возможно, мы сможем найти смысл в этой космической пустоте, - говорит группа. Пусть это станет нашей новой мантрой. А Tides - саундтреком к этой новой эре.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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