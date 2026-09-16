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Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка

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Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - фото 2
Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - фото 3
Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - фото 4
Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - фото 5
Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Ravishing Grimness
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - фото 3
  • Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - фото 4
  • Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - фото 5
  • Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056835017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Ravishing Grimness
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lifeless, The Beast, The Claws Of Time, Across The Vacuum, Ravishing Grimness To The Death (Under The King)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lifeless, The Beast, The Claws Of Time, Across The Vacuum, Ravishing Grimness To The Death (Under The King)

Отзывы о товаре Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056835017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Ravishing Grimness
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lifeless, The Beast, The Claws Of Time, Across The Vacuum, Ravishing Grimness To The Death (Under The King)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lifeless, The Beast, The Claws Of Time, Across The Vacuum, Ravishing Grimness To The Death (Under The King)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Ravishing Grimness (0801056835017) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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