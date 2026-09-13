David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка
Young Americans — девятый студийный альбом Дэвида Боуи, выпущенный в 1975 году на лейбле RCA Records. Лимитированное издание на 180 г виниле, Half Speed ??Master. Для поклонников Боуи 2025 год принесет долгожданное переиздание альбома «Young Americans», приуроченное к 50-летию. Young Americans ознаменовал собой важный поворот в карьере артиста, отклонившегося от глэм-рока и обратившего внимание на филадельфийский соул, определивший звучание альбома, пронизанного плавными, джазовыми элементами фанка и украшенного роскошными соло саксофона и богатым бэк-вокалом. Качество альбома изысканно отполировано, в нем приняли участие множество талантливых музыкантов, которые помогли достоверно уловить суть американской соул-музыки, хотя и через уникальную британскую призму Боуи. Альбом включал первый сингл Боуи, занявший первое место в США, Fame, и был продан миллионными тиражами по всему миру. Альбом «Young Americans» выйдет ограниченным тиражом на виниле с мастерингом на половинной скорости, выполненном Джоном Уэббером в AIR Studios.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитChildish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217)...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитBilly Joel - Fantasies & Delusions (Music For Solo Piano) (01965...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитFranсoise Hardy - La Maison Ou J'Ai Grandi (0198029086218) винил...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитFranсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в Сплит21 Savage - What Happened To The Streets? (0199584033716) винило...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитPurple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) винилов...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитDanzig - Danzig 1 (coloured) (0199957300513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитHalsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) ви...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитFrank Sinatra - Songs For Swingin' Lovers (0602547628626) винило...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитDanzig - Lucifuge (coloured) (0199957300520) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитSandy Denny - Rendezvous (0805520240093) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитJean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) винилова...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Отзывы о товаре David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка