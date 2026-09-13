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David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка

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David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
YOUNG AMERICANS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707169
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732489364]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
YOUNG AMERICANS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Young Americans, Win, Fascination, Right, Somebody Up There Likes Me Across the Universe, Can You Hear Me
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка

Young Americans — девятый студийный альбом Дэвида Боуи, выпущенный в 1975 году на лейбле RCA Records. Лимитированное издание на 180 г виниле, Half Speed ??Master. Для поклонников Боуи 2025 год принесет долгожданное переиздание альбома «Young Americans», приуроченное к 50-летию. Young Americans ознаменовал собой важный поворот в карьере артиста, отклонившегося от глэм-рока и обратившего внимание на филадельфийский соул, определивший звучание альбома, пронизанного плавными, джазовыми элементами фанка и украшенного роскошными соло саксофона и богатым бэк-вокалом. Качество альбома изысканно отполировано, в нем приняли участие множество талантливых музыкантов, которые помогли достоверно уловить суть американской соул-музыки, хотя и через уникальную британскую призму Боуи. Альбом включал первый сингл Боуи, занявший первое место в США, Fame, и был продан миллионными тиражами по всему миру. Альбом «Young Americans» выйдет ограниченным тиражом на виниле с мастерингом на половинной скорости, выполненном Джоном Уэббером в AIR Studios.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732489364]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
YOUNG AMERICANS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Young Americans, Win, Fascination, Right, Somebody Up There Likes Me Across the Universe, Can You Hear Me
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Young Americans — девятый студийный альбом Дэвида Боуи, выпущенный в 1975 году на лейбле RCA Records. Лимитированное издание на 180 г виниле, Half Speed ??Master. Для поклонников Боуи 2025 год принесет долгожданное переиздание альбома «Young Americans», приуроченное к 50-летию. Young Americans ознаменовал собой важный поворот в карьере артиста, отклонившегося от глэм-рока и обратившего внимание на филадельфийский соул, определивший звучание альбома, пронизанного плавными, джазовыми элементами фанка и украшенного роскошными соло саксофона и богатым бэк-вокалом. Качество альбома изысканно отполировано, в нем приняли участие множество талантливых музыкантов, которые помогли достоверно уловить суть американской соул-музыки, хотя и через уникальную британскую призму Боуи. Альбом включал первый сингл Боуи, занявший первое место в США, Fame, и был продан миллионными тиражами по всему миру. Альбом «Young Americans» выйдет ограниченным тиражом на виниле с мастерингом на половинной скорости, выполненном Джоном Уэббером в AIR Studios.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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