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Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка

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Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка - фото 1
Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка - фото 2
Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка - фото 3
Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка - фото 4
Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oh Hiroshima
Альбом (сингл)
Myriad
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка - фото 1
  • Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка - фото 2
  • Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка - фото 3
  • Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка - фото 4
  • Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0840588158553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oh Hiroshima
Альбом (сингл)
Myriad
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Nour, Ascension, Veil Of Certainty, Humane, Tundra All Things Pass, Hidden Chamber
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка

Альбом шведской пост-рок группы Oh Hiroshima, выпущенный в 2020 году. Группа известна своим атмосферным звучанием, которое сочетает элементы пост-рока, шугейза и альтернативного рока. В Myriad можно услышать характерные для Oh Hiroshima мелодичные гитары, мощные динамические переходы и эмоциональные вокалы.

Отзывы о товаре Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0840588158553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oh Hiroshima
Альбом (сингл)
Myriad
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Nour, Ascension, Veil Of Certainty, Humane, Tundra All Things Pass, Hidden Chamber
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Альбом шведской пост-рок группы Oh Hiroshima, выпущенный в 2020 году. Группа известна своим атмосферным звучанием, которое сочетает элементы пост-рока, шугейза и альтернативного рока. В Myriad можно услышать характерные для Oh Hiroshima мелодичные гитары, мощные динамические переходы и эмоциональные вокалы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oh Hiroshima - Myriad (0840588158553) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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